ProVen VCT plc Transaction in Own Shares Nachrichtenquelle: globenewswire | 10.06.2021, 17:25 | 40 | 0 | 0 10.06.2021, 17:25 | ProVen VCT plc



Transaction in own shares



10 June 2021 ProVen VCT plc announces that, on 10 June 2021, it purchased the following shares for cancellation: No.

purchased Price paid

per share % of class

in issue Ordinary shares of 10p each 1,282,886 71.06p 0.658% Beringea LLP

Company Secretary

Telephone: 020 7845 7820 -End



