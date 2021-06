Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Batteriemetalle gehen ab! Der neue SRC Batteriemetall Report mit Updates 2021 ist da! Zusammengenommen fuhren 2020 etwa 8,5 Millionen Elektrofahrzeuge weltweit auf den Straßen umher. 2030 werden es mehrere 100 Millionen sein. Dafür werden Unmengen an Materialien und Metallen benötigt, die in herkömmlichen Fahrzeugen mit Verbrennungsmotor nur in geringen Mengen oder gar nicht verbaut werden beziehungsweise wurden. Das aus der Sicht von Rohstoff-Investoren Gute daran ist, dass die dafür benötigten Mengen mit den aktuellen Minen gar nicht bereitgestellt werden können. Es drohen Lieferengpässe, die die Preise für die meisten dieser Materialien und Metalle in bisher ungeahnte Höhen schnellen lassen werden.