Jean-Michel Basquiat: King Pleasure eröffnet am Anfang des Frühjahrs 2022 im berühmten New Yorker Starrett-Lehigh Building in West Chelsea

NEW YORK, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die Familie von Jean-Michel Basquiat wird zum ersten Mal eine Ausstellung seiner Werke präsentieren. Jean-Michel Basquiat: King Pleasure wird am Anfang des Frühjahrs 2022 im legendären Starrett-Lehigh Building von NYC stattfinden. Die Ausstellung wird über 200 noch nie und selten gesehene Gemälde, Zeichnungen, Multimedia-Präsentationen, Ephemera und Artefakte zeigen, um ein intimes und multidimensionales Portrait von Jean-Michel zu geben, das so nur von seiner Familie vermittelt werden kann. Das Konzept stammt von seinen Schwestern Lisane Basquiat und Jeanine Heriveaux, die zusammen mit ihrer Stiefmutter Nora Fitzpatrick den Nachlass von Jean-Michel Basquiat leiten.