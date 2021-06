BioNTech und Pfizer werden 500 Millionen Dosen ihres COVID-19 Impfstoffs Comirnaty (BNT162b2) an die US-Regierung liefern, die diese im Rahmen von Spenden über die COVAX-Initiative ärmeren Ländern zur Verfügung stellen will. Zu den vereinbarten finanziellen Details nennt man keine Einzelheiten.„Die ersten 200 Millionen Impfstoffdosen werden 2021 geliefert, die restlichen 300 Millionen in der ersten Hälfte des Jahres 2022”, ...