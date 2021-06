---------------------------------------------------------------------------

Thunder Bay, Ontario--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 10. Juni 2021) - Kesselrun Resources Ltd. (TSXV: KES) (OTC Pink: KSSRF) ("Kesselrun" oder das "Unternehmen") freut sich, die folgenden Bohrergebnisse von seinem Huronian-Goldprojekt vorlegen zu können.



Die Bohrungen in der McKellar-Zone haben eine bedeutende Goldmineralisierung etwa 200 Meter im Streichen der früheren Kesselrun-Bohrungen durchteuft. Historische Bohrungen früherer Betreiber identifizierten die Hauptscherzone über 1000 Meter im Streichen nach Südwesten, konnten jedoch die hochgradigen Strukturen des Huronian-Typs nicht konsistent durchteufen. Das neue Mineralisierungsmodell von Kesselrun legt nahe, dass die historischen Bohrungen subparallel zu diesen hochgradigen Strukturen ausgerichtet verliefen.



Highlights



* 21HUR078 - 113,7 g/t Au über 1,9 m innerhalb einer 7,3 m breiten Zone mit durchschnittlich 30,3 g/t Au



* Die Bestätigung des neuen Mineralisierungsmodells zeigt Potenzial für eine Streichenausdehnung von über 1000 Metern im Südwesten.

Abbildung 1: Schematischer Längsschnitt - McKellar-Zone

Abbildung 2: Sichtbares Gold 21HUR078 @ 94,9 m (oben) und 95,2 m (unten) - McKellar-Zone



Michael Thompson, P.Geo., President und CEO des Unternehmens sagte: "Angesichts der historischen Arbeiten im Streichen in südwestlicher Richtung über mehr als 1000 Meter, zusammen mit unserer neuen Interpretation und Bohrrichtung, haben wir nun die Zuversicht, unsere Explorationsbemühungen sowohl nach unten als auch im Streichen fortzusetzen. Es deutet sich nun das volle Potenzial dieser Zone an. Es ist spannend zu sehen, wie unsere harte Arbeit nun die Ergebnisse hervorbringt, die wir schon immer von dieser Liegenschaft erwartet haben. Wir sind zuversichtlich, dass sich dieser Erfolg in allen Huronian-Zonen der Liegenschaft fortsetzen wird."