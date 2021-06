Troilus kündigt Aufstockung des öffentlichen Angebots auf Bought-Deal-Basis von Einheiten und Flow-Through-Einheiten auf 42,5 Mio. CAD an Nachrichtenquelle: IRW Press | 10.06.2021, 19:35 | 127 | 0 | 0 10.06.2021, 19:35 | Nicht zur Verteilung an US-Nachrichtendienste oder zur Verbreitung in den Vereinigten Staaten bestimmt. Kein Angebot zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten. 10. Juni 2021, Toronto, Ontario - Troilus Gold Corp. (TSX: TLG) (OTCQX: CHXMF) („Troilus“ oder das „Unternehmen“) gibt bekannt, dass das Unternehmen und Cormark Securities Inc. im Namen eines Konsortiums von Konsortialbanken (zusammen die „Konsortialbanken“) in Verbindung mit seiner zuvor angekündigten Bought-Deal-Finanzierung vereinbart haben, den Umfang der zuvor angekündigten Finanzierung zu erhöhen, um einen Bruttoerlös von rund 42,5 Millionen CAD zu erzielen. Die Konsortialbanken haben zugestimmt, im Rahmen eines öffentlichen Angebots auf Bought-Deal-Basis 7.905.200 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 1,10 CAD pro Einheit (der „Angebotspreis der Einheiten“) für einen Bruttoerlös von 8.695.720 CAD zu erwerben; 6.211.200 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „traditionellen Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,26 CAD pro traditionelle Flow-Through-Einheit (der „Angebotspreis für traditionelle Flow-Through-Einheiten“) für einen Bruttoerlös von 7.826.112 CAD zu erwerben; 13.513.600 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „nationalen Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,48 CAD pro nationale Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 20.000.128 CAD zu erwerben; und 3.174.700 Flow-Through-Einheiten des Unternehmens (die „QC-Flow-Through-Einheiten“) zu einem Preis von 1,89 CAD pro QC-Flow-Through-Einheit für einen Bruttoerlös von 6.000.183 CAD (das „Angebot“) zu erwerben. Die Einheiten, die traditionellen Flow-Through-Einheiten, die nationalen Flow-Through-Einheiten und die QC-Flow-Through-Einheiten werden hierin gemeinsam als „angebotene Einheiten“ bezeichnet. Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie des Unternehmens (eine „Stammaktie“) und einem halben Warrant zum Kauf einer Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jede traditionelle Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jede nationale Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jede QC-Flow-Through-Einheit besteht aus einer Stammaktie, die im Sinne des Income Tax Act (Kanada) und des Taxation Act (Quebec) als „Flow-Through-Aktie“ gilt, und einem halben Warrant. Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber zum Erwerb einer Stammaktie (eine „Warrant-Aktie“) zu einem Ausübungspreis von 1,50 CAD für einen Zeitraum von 24 Monaten nach Abschluss des Angebots. Seite 2 ► Seite 1 von 4 Troilus Gold Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







