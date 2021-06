Gravity startet am 22. Juni globales CBT des 3D-MMORPGs mit dem vorläufigen Namen „Ragnarok Project S“ Nachrichtenquelle: Business Wire (dt.) | 10.06.2021, 20:15 | 84 | 0 | 0 10.06.2021, 20:15 | Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY), ein globaler Spieledienstanbieter, gab bekannt, dass er am 22. Juni 2021 den geschlossenen Betatest (CBT) von Ragnarok: Project S (vorläufiger Titel), seinem in Entwicklung befindlichen 3D-MMORPG, starten wird. Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20210610005867/de/ Gravity Co., Ltd. (NASDAQ: GRVY) startet am 22. Juni 2021 den geschlossenen Betatest (CBT) von „Ragnarok: Project S“ (vorläufiger Titel), seinem in Entwicklung befindlichen 3D-MMORPG. Als mobiles 3D-MMORPG vor dem Hintergrund der Welt von Ragnarok Online ist Ragnarok: Project S die Fortsetzung von „Ragnarok: Valkyrie Uprising“, das von Gravity Neocyon entwickelt und betreut wurde. Gravity wird ab dem 22. Juni 7 Tage lang CBT des Ragnarok: Project S über seine Facebook-Seite (https://www.facebook.com/ROValkyrieUprising/) durchführen. Dem CBT können Benutzer auf der ganzen Welt unabhängig von ihrer Zugangsregion beitreten. Benutzer können kreative Story-Quests erkunden und eine Vielzahl von Dungeons genießen. Ein neues Schlachtfeld mit riesigen Götterkriegern, die es den Benutzern ermöglichen, in großen Schlachten zu kämpfen, wird während der CBT aktiv sein. (Grafik: Business Wire) Als mobiles 3D-MMORPG vor dem Hintergrund der Welt von Ragnarok Online ist Ragnarok: Project S die Fortsetzung von „Ragnarok: Valkyrie Uprising“, das von Gravity Neocyon entwickelt und betreut wurde. „Ragnarok: Valkyrie Uprising“ war für über 6 Jahren von Mai 2012 bis Januar 2019 auf dem Weltmarkt erhältlich und ist einer der Erfolgstitel von Gravity Neocyon, der von über 5 Millionen Nutzern gespielt wurden. Gravity wird ab dem 22. Juni 7 Tage lang CBT des Ragnarok: Project S über seine offizielle Facebook-Seite durchführen. Dem CBT können Benutzer auf der ganzen Welt unabhängig von ihrer Zugangsregion beitreten. Regionen wie Südostasien, Ozeanien, Nordamerika, Großbritannien und Deutschland können auf das CBT zugreifen. Das Ragnarok: Project S CBT wird auf Englisch durchgeführt. Im CBT können Nutzer kreative Story-Quests wie Scroll-Quests sowie abwechslungsreiche Haupt- und Nebenquests erkunden und eine Vielzahl von Dungeons genießen. Darüber hinaus wird während der CBT ein neues Schlachtfeld mit riesigen Götterkriegern aktiv sein, die es den Benutzern ermöglichen, in großen Schlachten zu kämpfen. Für Benutzer, die am CBT von Ragnarok: Project S teilnehmen, wird Gravity eine Vielzahl von Veranstaltungen anbieten. Dazu gehören ein Anerkennungs-Gutscheincode, ein CBT-Geschenk-Event, bei dem Diamanten und ein Kostüm-Flügel-Söldner-Paket verschenkt werden, ein Facebook-Event, bei dem Benutzer ihre eigenen süßen Charaktere in Kostümen zeigen können, und ein Facebook-Level-Event, das nur mächtigen Benutzern erlaubt beizutreten. Seite 2 ► Seite 1 von 2 Gravity Aktie jetzt über den Testsieger (Finanztest 11/2020) handeln, ab 0 € auf Smartbroker.de







