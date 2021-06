---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.



10. Juni 2021



APONTIS PHARMA AG: Post-Stabilisierungsmitteilung - Teilweise Ausübung der Greenshoe-Option



Bekanntmachung nach Ablauf des Stabilisierungszeitraums gemäß Art. 6 Abs. 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 29. April 2021 und die Mitteilungen über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen vom 19. Mai 2021, 28. Mai 2021 und 10. Juni 2021 hat die Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft, Frankfurt am Main, Deutschland ("Stabilisierungsmanager"),

in ihrer Funktion als Stabilisierungsmanager der APONTIS PHARMA AG, Monheim am Rhein, Deutschland ("Emittent"), (Ansprechpartner: Sven Pauly; Telefon: +49 2173 89 55 4900) am 10. Juni 2021 mitgeteilt, dass der Stabilisierungsmanager die Stabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. (d) der Verordnung (EU) 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch (Marktmissbrauchsverordnung)) zum Ablauf des 10. Juni 2021 beendet hat. Der Emittent gibt daher die folgenden Informationen bekannt:



Die Wertpapiere:



Emittent: APONTIS PHARMA AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen des Angebots (ohne 4.600.000 Mehrzuteilungsoption):

Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3CMGM5 Angebotspreis: EUR 19,00 Stabilisierung:



Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft Termin, an dem die Kursstabilisierung 11. Mai 2021 begonnen wurde:

Termin, an dem die letzte 10. Juni 2021 Kursstabilisierungsmaßnahme erfolgte

Handelsplatz der Frankfurter Wertpapierbörse, Kursstabilisierungen: Xetra (XETR) Anzahl gekaufter Aktien im Rahmen der 572.757 Stückaktien Stabilisierung:

Preisspanne in EUR (Währungscode (ISO 4217)), innerhalb derer die Stabilisierung durchgeführt wurde, für jeden Termin, zu dem eine Kursstabilisierungsmaßnahme durchgeführt wurde: