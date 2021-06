---------------------------------------------------------------------------

NICHT ZUR VERTEILUNG ODER FREIGABE, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER IN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN ODER JAPAN ODER EINE ANDERE JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG ODER FREIGABE UNGESETZLICH WÄRE. ES GELTEN ANDERE EINSCHRÄNKUNGEN. BITTE BEACHTEN SIE DEN WICHTIGEN HINWEIS AM ENDE DER PRESSEMITTEILUNG.



10. Juni 2021



APONTIS PHARMA AG



Bekanntmachung nach Art. 5 Abs. 4 lit. b) und Abs. 5 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. April 2014 über Marktmissbrauch ("Marktmissbrauchsverordnung") und gemäß Art. 6 Abs. 2 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 über die Durchführung von Stabilisierungsmaßnahmen



Im Anschluss an die Vor-Stabilisierungs-Mitteilung vom 29. April 2021 hat der nachstehend genannte Stabilisierungsmanager der APONTIS PHARMA AG, Monheim am Rhein, Deutschland, (Ansprechpartner: Sven Pauly; Telefon: +49 2173 89 55 4900) mitgeteilt, dass Kursstabilisierungen (im Sinne von Art. 3 Abs. 2 lit. d) der Marktmissbrauchsverordnung) in Bezug auf das Angebot der folgenden Wertpapiere, wie nachstehend angegeben, vorgenommen wurden:

Die Wertpapiere:



Emittent: APONTIS PHARMA AG Garant (falls vorhanden): Nicht zutreffend Nominelles Gesamtvolumen des Angebots (ohne 4.600.000 Mehrzuteilungsoption):

Beschreibung: Stückaktien ISIN DE000A3CMGM5 Angebotspreis: EUR 19,00 Stabilisierung:



Stabilisierungsmanager: Hauck & Aufhäuser Privatbankiers Aktiengesellschaft Existenz, maximale Größe der 690.000 Stückaktien Mehrzuteilungsoption:

Handelsplatz der Frankfurter Wertpapierbörse, Xetra Kursstabilisierungen: (XETR)

Kursstabilisierungen:



Handelstag Kauf (K)/ Nominal Ausführungs- Währungs- Handelsplatz und -zeit Verkauf (Stücke) preis -kürzel MIC (ISO (V) (0,0000) (ISO 4217) 10386) 04.06.2021 K 290 17,1500 EUR XETR 09:36:49

04.06.2021 K 10 17,3000 EUR XETR 09:36:49

04.06.2021 K 6 17,3000 EUR XETR 09:58:04

04.06.2021 K 294 17,2500 EUR XETR 09:58:04

04.06.2021 K 345 17,2500 EUR XETR 10:29:44

04.06.2021 K 5 17,3000 EUR XETR 10:29:44

04.06.2021 K 1 17,4500 EUR XETR 10:59:34

04.06.2021 K 47 17,5000 EUR XETR 10:59:34

04.06.2021 K 419 17,3000 EUR XETR 10:59:34

04.06.2021 K 283 17,3500 EUR XETR 10:59:34