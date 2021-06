Das Rennen um die Pünktlichkeit ist zurück für Fluggesellschaften und Flughäfen

LONDON, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Fluggesellschaften und Flughäfen werden wieder an der Pünktlichkeit ihres Services gemessen, da das Flugaufkommen weltweit steigt. Heute hat Cirium , das Luftfahrtanalyseunternehmen, seine viel beachteten monatlichen On-Time Performance Reports wieder aufgenommen.

Im Mai 2021 führen Japan Airlines (JAL), Hawaiian Airlines, Red Wings und Avianca die Rangliste der pünktlichen Ankünfte in ihren jeweiligen Regionen an. Unterdessen nimmt der Flughafen Haneda (HND) den Spitzenplatz als pünktlichster Flughafen weltweit ein.

Seit über einem Jahrzehnt erstellt Cirium den On-Time Performance Report - die älteste Analyse in der Luftfahrtindustrie - um Einblicke in die Pünktlichkeit von Fluggesellschaften und Flughäfen zu geben und diejenigen auszuzeichnen, die ihre Mitbewerber global, regional und in ihren jeweiligen Kategorien übertroffen haben. Der Bericht wurde Anfang 2020 ausgesetzt, da die Flüge durch die COVID-19-Pandemie beeinträchtigt wurden.

JAL ist Spitzenreiter in APAC

Im asiatisch-pazifischen Raum gehören zu den fünf führenden Mainline-Fluggesellschaften für pünktliche Ankünfte im Mai JAL (95,19 %), ANA (94,60 %), Air New Zealand (89,59 %), Garuda Indonesia (87,98 %) und Korean Air (85,48 %). Air New Zealand führte im Laufe des Monats die meisten Flüge (12.570) unter den Top 10 der pünktlichsten Fluggesellschaften durch.

JAL ist im Vergleich zum letzten Monatsbericht von Cirium im Februar 2020 vom 10. auf den 1. Platz aufgestiegen. ANA ist von Platz 5 nach oben gerückt und Air New Zealand von Platz 9. Einige Fluggesellschaften, die in den Top 10 für Pünktlichkeit im Jahr 2020 vertreten waren, sind nicht mehr dabei, darunter Singapore Airlines, Cathay Pacific, AirAsia, Cebu Pacific Air und Thai Airways International.