Petal Search bietet Anwendern ein intuitives und maßgeschneidertes Sucherlebnis

SHENZHEN, China, 10. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Seit dem Start im Mai 2020 hat Petal Search mehrere Iterationen von Updates durchlaufen und sein Arsenal an Funktionen erheblich erweitert, um seine Nutzer weltweit besser zu bedienen.

Petal Search ist eine KI-gesteuerte mobile Suchmaschine, die es einfach macht, praktisch alles online zu finden, von Nachrichten und Diensten in der Nähe bis hin zu großartigen Einkaufsangeboten, Reiseangeboten und mehr.

Innerhalb eines kurzen Zeitraums von nur 12 Monaten hat Petal Search die Herzen der Benutzer überall gewonnen. Als native Suchmaschine von Huawei Mobile Services (HMS) nutzt sie die innovative Technologie und die Suchmaschinenpartnerschaften von Huawei und hat dazu beigetragen, die Nutzerbasis im HMS-Ökosystem auf über 730 Millionen Huawei-Benutzer in 170 Ländern und Regionen auf der ganzen Welt zu erhöhen, indem sie den Benutzern hilft, das zu finden, was sie brauchen, und zwar in mehr als 20 Kategorien, darunter Shopping, Reisen, Nachrichten und mehr.

Petal Search stellt seinen Nutzern kognitive Suchfunktionen zur Verfügung, die die Art und Weise, wie sie die Welt erkunden, erheblich verbessern und sie in die Lage versetzen, alles, was sie brauchen, leicht zu finden. Dieses Engagement für seine Nutzer spiegelt sich in den kontinuierlichen Bemühungen der Suchmaschine wider, im letzten Jahr neue Funktionen und Möglichkeiten einzuführen.

Die „1+8+N"-Strategie für alle Szenarien bietet vollständige Zugänglichkeit

Als Teil der „1+8+N"-Alles-Szenario-Strategie des Unternehmens können Huawei-Benutzer die Suchmaschine auch über mehrere Geräte hinweg nutzen - auf Visions, Tablets und mehr. Das bedeutet, dass die Benutzer unabhängig vom Gerät ihrer Wahl das gleiche Maß an leistungsstarken Suchfunktionen genießen können.

Darüber hinaus bietet Petal Search jetzt einen Suchdienst für Huawei Visions an, mit dem Benutzer mühelos sowohl nach lokalen als auch nach Online-Inhalten suchen können. Huawei wird weiterhin daran arbeiten, die Suchmaschine in naher Zukunft auf weitere Geräte auszurollen.

Petal Search bietet All-In-One Sucherfahrung

Huawei ist bestrebt, mit Petal Search ein umfassendes Sucherlebnis zu bieten, das den Nutzern die Freiheit, die Auswahl und die Flexibilität bietet, nach den Dingen zu suchen, die sie wollen, und zwar auf die Art, die sie wollen.