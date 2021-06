Western Union beschleunigt den digitalen Geldverkehr für weltweite Postnetzwerke

Western Union (NYSE: WU), ein weltweit führender Anbieter von grenzüberschreitenden, währungsübergreifenden Geldtransfers und Zahlungen, erzielt weiterhin bedeutende Fortschritte bei der Erweiterung der digitalen Plattform des Unternehmens, um seinen Kunden weltweit verbesserte Dienstleistungen anbieten zu können, indem es nationalen Postnetzwerken auf der ganzen Welt die Möglichkeit gibt, internationale digitale Geldtransferdienste anzubieten.

Australia Post ist nun die fünfte nationale Postorganisation weltweit, die die digitalen Geldtransferfunktionen von Western Union nutzt und damit die Bedürfnisse bestehender und neuer Kunden für globale Geldtransfers auf innovative Weise erfüllt. Vier weitere nationale Postinstitutionen bieten bereits die digitalen Geldtransferdienste von Western Union an, darunter die französische La Banque Postal, die italienische Postepay, die russische Post Bank und die britische Post Office Ltd.

Australia Post hat mit der Einführung des digitalen Geldtransfers von Western Union seine internationalen Dienstleistungen erweitert. Kunden können damit rund um die Uhr Geld weltweit versenden, indem sie die marktführenden grenzüberschreitenden Geldtransfermöglichkeiten von Western Union über auspost.com.au nutzen. Die digitale Expansion baut auf einer 17-jährigen Geschäftsbeziehung mit Western Union auf, die mit der Einführung von Einzelhandelsdienstleistungen im Jahr 2004 begann.

Die Partnerschaften von Western Union mit nationalen Postorganisationen auf der ganzen Welt ermöglichen es Millionen von Kunden, auf bequeme Weise Geld weltweit zu versenden. Die Kunden können wählen, ob ihre Gelder an Milliarden von Bankkonten und Millionen von mobilen Wallets in etwa 120 Ländern oder an mehr als eine halbe Million Vermittlungsstellen in mehr als 200 Ländern und Gebieten ausgezahlt werden sollen. Diese Einbindung der Fähigkeiten von Western Union, einschließlich der globalen Abwicklungsmöglichkeiten, des Finanznetzwerks, der Compliance und der Technologiesysteme, hat Millionen von Kunden aus dem Postnetzwerk den Zugang zum schnellen, bequemen und zuverlässigen Versand von grenzüberschreitenden Geldüberweisungen ermöglicht.