KVD Beauty ernennt Promi-Visagistin Nikki Wolff zum Global Director of Artistry

San Francisco (ots/PRNewswire) - Die von Tattoos inspirierte vegane

Schönheitsmarke KVD Beauty stellt ihren neuen Global Director of Artistry vor,

die weltbekannte britische Make-up-Künstlerin Nikki Wolff. Wolff ist bekannt

dafür, glamouröse, grafische Looks zu kreieren und den sogenannten natürlichen

Glow zu meistern. Sie wird von Prominenten, Presse und Influencern gleichermaßen

geliebt und hat unter anderem mit Dua Lipa, Rosie Huntington-Whiteley, Yara

Shahida und Kendall Jenner gearbeitet. Ihre Arbeit hat ihr eine riesige

Fangemeinde von über 1,7 Millionen auf Instagram unter ihrem gleichnamigen

Handle @Nikki_Makeup eingebracht.



Als Global Director of Artistry stößt Wolff zum talentierten Global Veritas

Artistry Team, zu dem @FannyMaurer aus Frankreich, @ChristianSchild aus

Deutschland, @TheSandraSaenz aus den U.S.A. und @AnthonyHNguyenMakeup aus den

U.S.A. gehören. Als Teil ihrer Rolle wird Wolff auch bei der Entwicklung neuer

Produkte und Innovationen beratend tätig sein und als Lead Artist für die

Markenkampagnen und Marketingmaßnahmen von KVD Beauty fungieren.





Seite 2 ► Seite 1 von 3

"KVD Beauty verblüfft mich immer wieder mit innovativen, qualitativ hochwertigenund leistungsstarken Make-up-Produkten, die wirklich Kunst auf höchstem Niveaurepräsentieren", sagt Celebrity Make-up Artist Nikki Wolff. "Als Mitglied derMake-up-Artist-Community habe ich mich immer darauf verlassen, dass die Markevielseitige Produkte liefert, die mich bei redaktionellen Shootings, rotenTeppichen und mehr unterstützt haben. Ein großartiger Make-up-Artist zu sein,bedeutet vor allem, zu experimentieren und zu üben, und diese Produkte geben mirdie kreative Freiheit, dies zu tun. Ich fühle mich sehr geehrt, die Rolle alsGlobal Director of Artistry bei KVD Beauty zu übernehmen und freue mich darauf,gemeinsam an neuen Produkteinführungen zu arbeiten und insgesamt ein Teil ihresVermächtnisses in der Make-up-Branche zu sein.""Wir freuen uns sehr über die Zusammenarbeit mit Nikki Wolff und heißen sie imKVD Beauty Team willkommen", sagt Tara Loftis, Global Vice President ofMarketing and Public Relations bei Kendo Brands. "Wir haben ihre Karriere vonAnfang an verfolgt und waren immer wieder erstaunt über den Einfluss, den siehatte - sie ist zu einer eigenen Instagram-Berühmtheit geworden! Ihre Vision undihr Engagement für das Handwerk fügen sich nahtlos in die Marke ein. Wir freuenuns, dass sie in den Produktentwicklungsprozess involviert ist, während KVDBeauty den Verbrauchern weiterhin Tattoo-inspiriertes Make-up anbietet."Wolff lebt in London und begann ihre Make-up-Karriere mit einer Ausbildung amrenommierten London College of Fashion. Während ihrer Zeit dort landete sie