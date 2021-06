Sperrfrist: 11.06.2021 00:00

Bitte beachten Sie, dass diese Meldung erst nach Ablauf der

Sperrfrist zur Veröffentlichung freigegeben ist.



Berlin (ots) - Nachdem die Reisebeschränkungen gelockert wurden, feiert Hilton

(http://www.hilton.com/) (NYSE: HLT) heute auch die Rückkehr von

Freizeitreisenden in Städten in ganz Deutschland. Der erneute Beginn von

Freizeitreisen in die deutsche Hauptstadt stellt einen wichtigen Meilenstein in

der Erholung der Hotelbranche von der Pandemie dar.





Ab heute sind alle 35 Hilton Hotels in Deutschland, darunter auch das WaldorfAstoria Berlin (https://www.waldorfastoriaberlin.de/en/) , wieder fürFreizeitreisende geöffnet. Da Hilton eine gestiegene Nachfrage nach Reisenerwartet, bereiten sich die Teammitglieder darauf vor, tausende Urlauberwillkommen zu heißen. Die Teams in den deutschen Hotels der Hotelmarke treffenalle Vorkehrungen, um in den kommenden Wochen 87.640 Handtücher zu waschen,25.210 Frühstücke zu servieren, 23.950 Bademäntel zu bügeln, 18.950Schlüsselkarten anzufertigen und 1.850 Flaschen Champagner zu öffnen, währendGäste dann wieder die Möglichkeit haben, sich mit Freunden und Familie zutreffen.Für die 1.600 Zimmern, die Hilton alleine in Berlin anbietet, beobachtet dieHotelgruppe, dass Reisende wieder vermehrt Wochenendurlaube buchen wollen. DieSuchanfragen nach Aufenthalten in der Hauptstadt haben im Vergleich zum Vormonatum 48 Prozent zugenommen."Wir sind begeistert, dass unsere Hotels in Berlin und ganz Deutschland nunwieder Gäste für Freizeitreisen begrüßen können. Dies war das härteste Jahr inder Geschichte unserer Branche und diese Schritte nach vorne sind entscheidend,um das Reisen in ganz Europa wieder zu beleben und eine bedeutsame Erholung fürdie gesamte Branche zu erreichen. Angesichts der gestiegenen Nachfrage nachsicheren Reisen im Sommer freuen wir uns, die deutschen Urlauber wieder in denHilton Hotels begrüßen zu können, die erstklassige Gastfreundschaft, Sauberkeitund Buchungsflexibilität bieten", so David Kelly, Senior Vice President, Continental Europe, Hilton.Vergangenen Monat eröffnete Hilton bereits jeweils ein Hotel in Frankfurt undKiel. Die Marke DoubleTree by Hilton (https://www.hilton.com/en/doubletree/)feierte mit der Eröffnung des DoubleTree by Hilton Frankfurt Niederrad(https://www.hilton.com/en/hotels/frafndi-doubletree-frankfurt-niederrad/) ihrDebüt in Deutschland - dem 50. Land, in dem die Marke vertreten ist. ImAnschluss an die Lockerung der Beschränkungen in Schleswig-Holstein öffnete mitdem Hampton by Hilton Kiel(https://www.hilton.com/en/hotels/kelshhx-hampton-kiel-city-centre/) am 17. Mai