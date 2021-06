Südostasiatische eCommerce-Plattform Lazada startet öffentliches Bug-Bounty-Programm mit YesWeHack

SINGAPUR, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Südostasiens führende eCommerce-Plattform Lazada kündigt den Start eines öffentlichen Bug Bounty-Programms mit YesWeHack an, um Schwachstellen zu identifizieren, nachdem ein erfolgreiches 18-monatiges privates Programm durchgeführt wurde. Seit Januar 2020 arbeitet Lazada im Rahmen eines privaten Bug-Bounty-Programms mit ethischen Hackern zusammen, um Sicherheitslücken in seiner IT-Umgebung aufzuspüren, und öffnet das Programm nun für die gesamte Cybersicherheits-Community.

Mit dem Start dieses öffentlichen Bug-Bounty-Programms setzt Lazada ein Zeichen für die eCommerce-Industrie und unterstreicht die Priorität, die es auf Sicherheit und Transparenz für seine Kunden und Partner legt, indem es Sicherheitsforschern bis zu 10.000 US-Dollar pro Bounty anbietet.

Der Schutz von Kundendaten hat höchste Priorität

Lazada wurde 2012 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Singapur. Das Unternehmen ist eine der führenden E-Commerce-Plattformen in Südostasien und wurde 2016 von der Alibaba Group übernommen. Das Unternehmen, das in Indonesien, Malaysia, den Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam tätig ist, bietet neben LazMall, dem größten virtuellen Einkaufszentrum der Region mit über 18.000 Marken, auch Lösungen in den Bereichen Logistik, Einzelhandelstechnologie und Zahlungsdienste an.

Seit dem Start seines privaten Bug-Bounty-Programms hat Lazada mit über hundert ethischen Hackern zusammengearbeitet, um Schwachstellen aufzudecken, und hat über 150.000 US$ an Bounties an Sicherheitsforscher vergeben. Dazu gehört ein Pre-Launch-Event für das öffentliche Programm, bei dem Hacker aus der YesWeHack-Community innerhalb von 48 Stunden Schwachstellen identifizierten.

„In Anbetracht der Wichtigkeit von Daten und persönlichen Informationen, legt Lazada großen Wert auf den Schutz unserer Kunden und wir haben daran gearbeitet, diese Sicherheitslücken zu schließen, um eine sichere Einkaufsplattform zu gewährleisten. Mit der sich entwickelnden Natur der Datensicherheit, sowie der aggressiven Natur von Hackern, die Technologie ausnutzen, um Daten zu stehlen, glauben wir an die Zusammenarbeit mit der größeren Cybersicherheitsgemeinschaft, um unsere IT-Ökosysteme zu stärken", sagt Alan Chan, Chief Risk Officer der Lazada Group.