Pressestimme 'Augsburger Allgemeine' zur Kritik an Jens Spahn Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.06.2021, 05:35 | 73 | 0 | 0 11.06.2021, 05:35 | AUGSBURG (dpa-AFX) - "Augsburger Allgemeine" zur Kritik an Jens Spahn: "Spahn wird der Politik trotz aller Fettnäpfe, in die er schon getreten ist, erhalten blieben. Kanzlerkandidat Armin Laschet, den Spahn strategisch geschickt und trefflich vorausschauend schon früh unterstützte, plant weiter mit ihm. Er kann, sollten CDU und CSU die Bundestagswahl im September gewinnen, ein großes Ministerium übernehmen oder ein mächtiger Fraktionsvorsitzender im Bundestag werden. Später dann Kanzler."/be/DP/mis



