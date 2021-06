Entain setzt auf drei Millionen Fans in ganz Europa, um auf die EM zu wetten

Bislang haben die Kunden von Entain in Großbritannien die meisten Wetten platziert. Es wird am meisten auf einen Sieg Frankreichs gesetzt, fast die Hälfte der britischen Fans hat bisher auf Les Bleus gewettet. Dies ist nicht unähnlich der Situation bei der letzten Weltmeisterschaft, als nur 9 % der Fans in Großbritannien auf England setzten, verglichen mit 47 % in Belgien, 39 % in Kroatien und Frankreich, 20 % in Spanien und 16 % in Deutschland, die auf den Sieg ihrer Nationalmannschaft wetteten.

LONDON, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Entain, der weltweit führende Anbieter von Sportwetten und Spielunterhaltung, rechnet damit, dass mehr als drei Millionen Fans in ganz Europa Wetten auf die verschobene UEFA-Europameisterschaft 2020 (EM) platzieren werden - etwa doppelt so viele wie bei der letzten Weltmeisterschaft 2018. Das Turnier läuft einen Monat lang und beginnt morgen mit dem Spiel Italien gegen die Türkei.

Briten schließen sich den Fans in ganz Europa mit Wetten auf einen Sieg Frankreichs an

„Die meisten Wetten werden nach dem Beginn des Turniers stattfinden, und wir erwarten, dass etwa doppelt so viele Fans Wetten auf die EM platzieren werden wie bei der letzten Weltmeisterschaft, was das Wachstum unseres Geschäfts in den letzten drei Jahren widerspiegelt", sagte Jette Nygaard-Andersen, Geschäftsführerin von Entain. „Mit Angeboten in den meisten teilnehmenden Ländern sind wir perfekt aufgestellt, um den Fans spannende Erlebnisse zu bieten."

Zum ersten Mal auf einer Großveranstaltung dieser Größenordnung wird Entain fast alle Kundenaktivitäten seiner europäischen Marken auf hauseigener Technologie* abwickeln. Dies gibt Entain einen einzigartigen Einblick in die Erwartungen und das Wettverhalten der Fans in den meisten Ländern, die am Turnier teilnehmen, und kann so die Angebote und Erfahrungen der Fans entsprechend anpassen.

So veranstaltet bwin zum Beispiel „King of Europe", ein Turnier, bei dem Fans in Deutschland, Österreich, Belgien, Frankreich, Griechenland und Rumänien Teams wählen und um den Sieg wetteifern können. Die besten fünf teilen sich einen Jackpot von 1 Million Euro. In Großbritannien erweitert Ladbrokes sein bahnbrechendes 5-A-Side-Produkt um Leaderboards und macht es zum Free-to-Play-Produkt, bei dem die Fans ihre eigenen Teams zusammenstellen und kostenlos gegeneinander antreten können.