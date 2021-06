Bigo Live startet #BigoPride mit Pride Month-Feierlichkeiten rund um den Globus

Neben der Teilnahme an Jasons Panel wird Tiffany Haddish auch alle Einnahmen aus ihrem Auftritt an die gemeinnützige Organisation She Ready Foundation spenden. Ausgehend von ihren persönlichen Erfahrungen in Pflegefamilien gründete Tiffany Haddish die She Ready Foundation, um Kinder, die in Pflegefamilien leben, zu stärken, zu unterstützen und zu ermutigen.

„Während Vielfalt, Inklusivität und Toleranz jeden Tag praktiziert werden sollten, hilft der Pride Month dabei, das Rampenlicht auf LGBTQ+ Anliegen zu richten, und ich könnte nicht glücklicher sein, ein starkes Panel auf Bigo zu hosten, das LGBTQ+ Streamer und Themen hervorhebt", sagte Jason Lee. „Ich bin begeistert, mit Bigo zusammenzuarbeiten, das jedem eine Stimme und eine Plattform gibt, und ich hoffe, dass sie mit ihrem Wachstum weiterhin Wege finden, Bigo zu dem Ort zu machen, an dem Schöpfer von Farbe und der LGBTQ+-Community ihre Individualität und Profitabilität durch ihre kulturbewussten Inhalte wirklich kontrollieren können."

„Wir fühlen uns geehrt, unseren LGBTQ+-Schöpfern nicht nur einen sicheren Raum für die Produktion spannender Inhalte zu bieten, sondern auch ihre Geschichten zu feiern", sagte James Wang, Senior Vice President von Bigo Live. „Wir hoffen, dass diese offene Diskussion unser Engagement für die LGBTQ+-Community unterstreicht und die Schöpfer ermutigt, ihre Stimmen weiterhin zu teilen."

Zusätzlich zu der Podiumsdiskussion mit mehreren Gästen wird Bigo Live auch eine Spende in Höhe von 10.000 Dollar an das National Center for Transgender Equality überreichen, eine gemeinnützige Organisation für soziale Gleichberechtigung, die 2003 von der Transgender-Aktivistin Mara Keisling in Washington, D.C., gegründet wurde.