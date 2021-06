Foto: finanzbusiness Im Wealth Management herrscht bei deutschen Kunden hoher Wechselbedarf Nachrichtenquelle: FinanzBusiness 48 | 0 | 0 11.06.2021, 06:52 | 39 Prozent vermögender Privatkunden in Deutschland ziehen einen Wechsel des Wealth Management Beraters in Betracht. Das ergab eine Studie von EY. Zudem schichten die Kunden im Zuge der Pandemie in weniger risikoreiche Anlageklassen um - und haben Nachhaltigkeit im Fokus.

Weiterlesen auf:



Weiterlesen auf: finanzbusiness.de

0 Kommentare 0 Autor abonnieren

Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer