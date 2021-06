SIGNA Sports United, die führende globale Sport-E-Commerce- und Technologieplattform, geht an der NYSE an die Börse

Berlin (DE) / LOS ANGELES (USA) (ots) -



- SIGNA Sports United ("SSU") fusioniert mit Yucaipa Acquisition Corporation ("YAC") zu einer voraussichtlichen Bewertung von ca. USD 3,2 Mrd. ("Enterprise Value")

- Die Transaktion umfasst eine Wachstumskapitalaufnahme von insgesamt USD 645 Mio. aus Barmitteln von YAC in Höhe von ca. USD 345 Mio. und einer Barkapitalerhöhung in Form einer PIPE ("private investment in public equity" / "PIPE") in Höhe von USD 300 Mio.

- Das Wachstumskapital fließt in die weitere Beschleunigung der internationalen Expansion und den Ausbau der Technologieplattform, sowie in die Finanzierung der zeitgleich unterzeichneten Übernahme von WiggleCRC - Mit der Transaktion entsteht das weltweit größte Sport-E-Commerce- und Technologie-Plattform-Unternehmen mit rund USD 1,6 Mrd. Netto-Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (30. September 2021) - nach Übernahme von WiggleCRC - Die PIPE-Kapitalerhöhung erfolgt durch Yucaipa-Gründer Ron Burkle sowie globale institutionelle Investoren und Staatsfonds

- Alle bisherigen SSU-Aktionäre bringen 100 % ihrer Anteile in die neue börsennotierte Aktiengesellschaft ein

- Bridgepoint, der bisherige Eigentümer von WiggleCRC, wird bei Closing einen Teil des Kaufpreises in Form von Aktien erhalten



SIGNA Sports United ("SSU" oder das "Unternehmen"), die weltweit größte Sport-E-Commerce- und Technologie-Plattform, hat mit der Yucaipa Acquisition Corporation (NYSE: YAC) ("Yucaipa" oder "YAC"), einer börsennotierten und von Ron Burkle (Chairman und CEO) und Ira Tochner (CFO und COO) geführten Special Purpose Acquisition Company ("SPAC"), eine verbindliche Vereinbarung über einen Unternehmenszusammenschluss getroffen. Der Zusammenschluss umfasst auch die vollständige Übernahme der WiggleCRC Gruppe ("WiggleCRC"), dem weltweit zweitgrößten Online-Bikehändler, derzeit im Besitz von Bridgepoint.

Mit der Transaktion entsteht das weltweit größte Sport-E-Commerce- und Technologie-Plattform-Unternehmen mit rund USD 1,6 Mrd. Netto-Umsatz im laufenden Geschäftsjahr (30. September 2021). Die Plattform verbindet über 7 Mio. aktive Online-Kunden, mehr als 1.000 Marken- und Industriepartner, mehr als 500 Sportfachgeschäfte und über 15 Mio. Nutzer aus der weltweiten, stark wachsenden Sports-Community.