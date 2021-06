Nexo beauftragt führende Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Armanino mit Echtzeit-Bescheinigung des Bestands an digitalen Vermögenswerten

Die durchgeführten Bestätigungsverfahren entsprechen den vom American Institute of Certified Public Accountants festgelegten Standards, wobei die Ergebnisse zu gegebener Zeit über die Kanäle von Nexo mitgeteilt werden. Vollständige Angaben in US-Dollar, einschließlich eines offenen Dashboards der Aktiva und Passiva, On-Demand-Reporting und andere Informationen, werden öffentlich zugänglich gemacht, sobald der Prüfungsauftrag abgeschlossen ist.

„Da ein selbstregulierter Bereich nicht weniger sondern mehr Transparenz bedeutet, ist das Anbieten von genauen Informationen über öffentliche Rücklagen eine absolute Voraussetzung für Unternehmen, die mit Kryptowährungen keine Erfahrungen haben. Wir freuen uns, dass wir unsere Bücher offengelegt haben, damit Armanino, eine versierte Wirtschaftsprüfungsgesellschaft mit einem beeindruckenden Digital-Assets-Bereich, sicherstellen kann, dass die Vermögenswerte unseres Unternehmens jederzeit die Verbindlichkeiten übersteigen. Auch kann Armanino zeigen, wie ernst wir bei Nexo unsere Verpflichtungen gegenüber unseren Kunden nehmen“, kommentierte Antoni Trenchev, Mitgründer und Managing Partner von Nexo.

„Wir freuen uns über die enge Zusammenarbeit mit dem Nexo-Team, die es Nexo ermöglicht, weiterhin das vertrauenswürdigste Krypto-Kreditprodukt für Kunden in aller Welt anzubieten“, so Noah Buxton, Practice Leader des Digital Assets-Bereichs bei Armanino. „Der Ethos des Teams von Nexo hat uns vom ersten Tag an beeindruckt. Wir sind weiterhin der gemeinsamen Überzeugung, dass Krypto-Vermögenswerte mehr Vertrauen bei Kunden schaffen und ihnen mehr Transparenz bieten als herkömmliche Finanzprodukte. Innovation und Selbstregulierung sind der Weg in die Zukunft.”