^ DGAP-News: MMG Market Medium GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Finanzierung/Personalie AmmPower Corp. meldet globale Marine-Initiative und Aufnahme von John Tercek, Veteran der maritimen Infrastruktur, in sein Board of Advisors

Die AmmPower Corp. (ISIN: CA03169D1024 ; WKN: A3CNND) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen im Begriff ist, eine 100-%-Tochtergesellschaft namens AmmPower Marine Corp. (AMC) zu gründen, die unter der bereits zuvor bekannt gegebenen Sparte AmmPower Ammonia & Alternative Energy tätig sein wird, und außerdem John Tercek in seinem Advisory Board willkommen zu heißen.



AmmPower Marine Corp.



Der Schwerpunkt der globalen Marine-Initiative von AmmPower wird darauf liegen, seine umweltfreundlichen Ammoniak-Produktionsanlagen und -Technologien in die maritime Industrie zu bringen. Sie wird unter der Leitung von President und CEO Rene Bharti sowie von Gary Benninger durchgeführt werden, um die maritimen Beziehungen weiterzuentwickeln. Das Unternehmen plant, seine bevorstehenden kleinen und großen Pilotanlagenprojekte zu nutzen, um einen Machbarkeitsnachweis zu erbringen und seine eigene Technologie zu validieren. AMC peilt die Schifffahrtsindustrie an und richtet sein Hauptaugenmerk auf Hafenanlagen, Infrastruktur, Frachtschiffe, Kreuzfahrtschiffe, Bunkerprozesse und Vertriebsknotenpunkte.



Ernennung von John Tercek



John Tercek ist ein Rechtsanwalt und Finanzier mit einer Erfahrung 40 Jahren bei der internationalen Projektentwicklung und -finanzierung. Er begann seine Karriere bei einem Wall-Street-Unternehmen und wurde anschließend Partner eines Boutique-Finanzunternehmens, das 1 Milliarde $ für die Projektentwicklung in den USA aufbrachte.



In den 1990er Jahren wechselte Tercek in die Branche der erneuerbaren Energien und im Rahmen seiner Arbeit bei einem Boutique-Entwickler konnte er einige der ersten Windentwicklungen in Europa, einschließlich des Vereinigten Königreichs und Spanien, organisieren. John wurde im Jahr 1999 schließlich von Royal Caribbean Cruises Ltd. (RCL) angeworben, um dessen internationale Hafeninfrastruktur-Investitions- und Entwicklungsinitiative über 20 Jahre lang zu leiten. Unter seiner Führung avancierte RCL zum führenden Investor, Entwickler und Betreiber von Kreuzfahrthäfen. Tercek arbeitete an unterschiedlichen Infrastrukturmöglichkeiten in nahezu 40 Ländern - zusätzlich zur Entwicklung und Privatisierung von Häfen in 14 Ländern, was einer Investition in Höhe von insgesamt 1 Milliarde $ entspricht.