11.06.2021 – Die RIB Software SE (ISIN: DE000A0Z2XN6), weltweit führender Anbieter der iTWO 4.0 Cloud Enterprise Plattformtechnologie, meldete gestern Abend eine Veränderung im Aktionariat, die für die verbliebenen freien Aktionäre Auswirkungen haben wird.Bisher hielt die Schneider Elektrik Investment AG einen Anteil von 87,32 % an der RIB Software AG – Stand 12.03.2021. Jetzt kommt man locker über die wichtige 95 % Grenze, die zu einem Squeeze Out berechtigt:

„Tom Wolf und Michael Sauer, CEO und CFO der RIB Software SE, und ihre Ehefrauen haben heute ihre verbleibenden Anteile von 8,4 % bzw. 0,5 % an der Gesellschaft zu einem Preis von EUR 47 pro Aktie an Schneider Electric verkauft. In vollem Einvernehmen mit Schneider Electric beabsichtigen Tom Wolf und Michael Sauer, ihre Ämter als CEO bzw. CFO im ersten Halbjahr 2022 niederzulegen, wenn eine Nachfolgeregelung umgesetzt werden kann, um einen reibungslosen Übergabeprozess an ihre Nachfolger zu gewährleisten.“

Bleiben also noch 4,01 % Aktien im Streubesitz – wenig für einen liquiden Handel

Wie bereits in den letzten Monaten festgestellt, ist der Handel in Aktien der RIB Software seit der erfolgreichen Übernahme der Mehrheit an der RIB Software durch die Schneider Electric im Juli 2020 immer dünner geworden. Mit zunehmendem Anteil der Schneider Electric am gesamten Kapital ist die Tendenz zu einem Squeeze Out erkennbar. Spannend wird jetzt nur noch die Frage sein: In welchem Zeitraum wird zu welchem Preis den verbleibenden Aktionären ihr Anteil „genommen“.

RIB Software ist ein spannendes, wachstumsstarkes Unternehmen, das in seiner Nische zum Marktführer aufgestiegen ist und jedes Jahr sowohl anorganisch als auch organisch auf Expansionskurs ist. Und das bei einer äusserst zufriedenstellender Marge und einem immer höheren Anteil wiederkehrender Umsätze.

