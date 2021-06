Disclaimer

LYNX S&P 500: Was die Bullen wollen, ist klar. Aber schaffen sie es auch? Höher, schneller, weiter … der Chart des S&P 500 zeigt eindrücklich, was das bullische Lager will. Aber der Gipfelsturm gestaltet sich eher hüftsteif. Viele Trader werden jetzt vorsichtig. Und sie tun gut daran, denn die Zone, die auf keinen Fall brechen darf, ist nicht allzu fern.