Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Aktien Frankfurt Ausblick Leichter Anstieg im Dax auf 15 600 Punkte Am Freitag zeichnet sich im Dax mit leichten Gewinnen eine Rückkehr an die Marke von 15 600 Punkten ab. Dies signalisierte der X-Dax als Indikator für den Leitindex etwa eine Stunde vor dem Start mit dem Plus von 0,18 Prozent auf 15 600 Punkte. Der …