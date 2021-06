Bekaert Notice of Extraordinary General Meeting of Shareholders Nachrichtenquelle: globenewswire | 11.06.2021, 08:15 | 39 | 0 | 0 11.06.2021, 08:15 | The shareholders, the holders of subscription rights, the holders of debentures1, and the holders of convertible debentures are requested to attend the Extraordinary General Meeting of Shareholders to be held on Thursday 15 July 2021 at 11:30 a.m. at the offices of the Company, Bekaertstraat 2, 8550 Zwevegem (Belgium).



