Medienmitteilung



mymuesli wächst 2020 stark und profitabel. Online-Strategie unterstützt Wachstum während COVID-19-Pandemie



* Umsatzanstieg von 15,7 % auf 80,3 Mio. EUR



* 369 % Steigerung des bereinigten EBITDA [1] auf 5,0 Mio. EUR

* Online-Umsatz wächst um 33,2 % auf 58,4 Mio. EUR



* Anzahl der aktiven Online-Kunden [2] steigt um 28 % auf 989.000

* Online-Fokus und Produktinnovationen stärken Wachstumspotenzial

Passau, 11. Juni 2021 - mymuesli GmbH ("mymuesli"), Europas digitale Müslimarke, hat heute seine Ergebnisse für das am 31. Dezember 2020 abgelaufene Geschäftsjahr bekannt gegeben. Damit unterstreicht das Unternehmen sein anhaltendes Wachstum und weist eine deutliche Verbesserung der Profitabilität auf. Begünstigt durch seine Online-Strategie und die anhaltende Verlagerung von offline zu online, verzeichnete mymuesli einen Umsatzanstieg von 15,7 % auf 80,3 Mio. EUR (GJ 2019: 69,4 Mio. EUR) und einen Anstieg des bereinigten EBITDA um 369 % auf 5,0 Mio. EUR (GJ 2019: 1,1 Mio. EUR).



Das starke Wachstum und die Profitabilität von mymuesli wurden vor allem durch die anhaltenden Gewinne im dominierenden Online-Vertriebskanal des Unternehmens erzielt. So stieg der Online-Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um 33,2 % von 43,9 Mio. EUR im Jahr 2019 auf 58,4 Mio. EUR im Jahr 2020, was einem Anteil von 72,8 % am Gesamtumsatz entspricht. Mit einem Zuwachs von 27,9 % gegenüber dem Vorjahr umfasste der Kundenstamm von mymuesli im Jahr 2020 989.000 aktive Online-Kunden. Der B2B-Kanal von mymuesli für Retail und Firmenkunden, der im Jahr 2020 mit 19,5 % zum Gesamtumsatz beitrug, erwirtschaftete einen Umsatz von 15,7 Mio. EUR. Beeinflusst durch die Auswirkungen der COVID-19-Pandemie sanken die Umsatzerlöse aus dem mymuesli-Filialgeschäft im Jahr 2020 um 33,9 % auf 6,2 Mio. EUR.