G7-Gipfel diskutiert neue Infrastrukturinitiative / GTAI-Sonderseite informiert über globale Projekte und Vorhaben

Berlin, Bonn (ots) - Auf dem heutigen G7-Gipfel in St Ives in Cornwall soll eine neue Infrastrukturinitiative ins Leben gerufen werden, die Chinas Neuer Seidenstraße eine Alternative entgegensetzt. Unter dem Label "Build Back Better World" (B3W) wollen die Länder eine wertegeleitete Investitionspartnerschaft für hochwertige Infrastruktur gründen. Damit sollen in weniger entwickelten Ländern finanziell und ökologisch nachhaltige Investitionen in Infrastrukturprojekte gefördert werden. Schwerpunkte sind klimafreundliche Technologien, Digitalisierung und öffentliche Gesundheit.



"Eine Reihe von Konnektivitätsinitiativen haben eine bessere Vernetzung zum Ziel. Chinas Neue Seidenstraße ist wohl die bekannteste, die Europäische Union (EU) hat mit ihrer EU-Asien-Konnektivitätsstrategie eine Alternative vorgelegt," so Lisa Flatten, Leiterin des Projekts Konnektivität bei Germany Trade & Invest (GTAI). "Mit dem EU-Wiederaufbauplan ist Geld vorhanden, jetzt muss die EU konkrete Projekte identifizieren und realisieren. Wichtig ist dabei ein einfacher Zugang für die Firmen".