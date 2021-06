Silver Viper schließt letzte Tranche von Privatplatzierung ab

Vancouver (British Columbia). Silver Viper Minerals Corp. (TSX-V: VIPR) („Silver Viper“ oder das „Unternehmen“) freut sich bekannt zu geben, dass es die finale Tranche (die „finale Tranche“) seiner nicht vermittelten Privatplatzierung (das „Angebot“) abgeschlossen hat, die am 25. Mai 2021 gemeldet worden war. Die finale Tranche umfasste 3.048.896 Einheiten des Unternehmens (die „Einheiten“) zu einem Preis von 0,47 $ pro Einheit (Bruttoeinnahmen von insgesamt 1,43 Millionen $).

Jede Einheit besteht aus einer Stammaktie (eine „Aktie“) und einem halben nicht übertragbaren Warrant auf den Kauf einer weiteren Stammaktie (jeder ganze Warrant, ein „Warrant“). Jeder Warrant berechtigt seinen Inhaber, innerhalb von 24 Monaten nach dem heutigen Datum eine Aktie zu einem Preis von 0,65 $ pro Aktie zu erwerben. Die Aktien und die Warrants, aus denen die Einheiten bestehen, sowie sämtliche Aktien, die bei der Ausübung der Warrants ausgegeben werden, unterliegen einer statutenmäßigen Haltefrist bis 11. Oktober 2021.

Die gesamten Bruttoeinnahmen aus dem Angebot beliefen sich auf 6 Millionen $. Silver Viper beabsichtigt, die Nettoeinnahmen aus dem Angebot für allgemeine Betriebskapitalanforderungen und andere allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.

Das Unternehmen hat zugestimmt, an bestimmte Vermittler eine Vermittlungsprovision für jene Käufer im Rahmen des Angebots zu zahlen, die dem Unternehmen von diesem Vermittler vermittelt wurden. In Zusammenhang mit dem Abschluss des Angebots wird Silver Viper Vermittlungsgebühren in Höhe von 42.300 $ an Blue Lake Advisors, 11.939 $ an Amvest Capital (tätig durch Four Points Capital Partners LLC), 6.135 $ an Red Cloud Securities Inc., 2.820 $ an Echelon Wealth Partners, 902 $ an Canaccord Genuity Corp. sowie 705 $ an Haywood Securities Inc. zahlen.

Die in dieser Pressemitteilung beschriebenen Wertpapiere wurden bzw. werden nicht gemäß dem Securities Act der Vereinigten Staaten von 1933 in der jeweils geltenden Fassung (der „Securities Act der USA”) oder dem Wertpapierrecht eines US-Bundesstaates registriert und dürfen dementsprechend nicht in den Vereinigten Staaten angeboten oder verkauft werden, es sei denn unter Einhaltung der Registrierungsanforderungen des Securities Act der USA und der entsprechenden Wertpapieranforderungen von US-Bundesstaaten oder im Rahmen entsprechender Befreiungen. Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Kaufangebots von Wertpapieren in gleich welchem Rechtssystem dar.