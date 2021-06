Neue Belege für die potenzielle Anwendung von Oxbryta (voxelotor) bei Kindern mit Sichelzellkrankheit im Alter von 4 bis 11 Jahren auf dem virtuellen Kongress der European Hematology Association 2021 vorgestellt

„Die Behandlung von jüngeren Patienten mit Sichelzellkrankheit mit Oxbryta lieferte ermutigende Ergebnisse. Dies bestärkt uns in der Überzeugung, dass Oxbryta einen positiven Einfluss auf eine breite Altersspanne von Menschen haben kann, die mit dieser verheerenden, lebenslangen Krankheit leben, indem es die Sichelbildung und Zerstörung der roten Blutkörperchen reduziert und dadurch zu einer Verbesserung bei Anämie und Hämolyse, den Hauptmerkmalen der Krankheit, führt“, so Ted W. Love, M.D., Präsident und Chief Executive Officer von GBT. „Darüber hinaus sind wir erfreut über die wachsende Zahl an Belegen aus der Praxis, die den bedeutenden Nutzen von Oxbryta bei Patienten ab dem Alter von 12 Jahren zeigen. Zusammengenommen untermauern diese Daten unser Engagement, einen breiten Zugang für Patienten anzustreben. Sie verstärken auch unser Vertrauen in das Potenzial dieses innovativen Medikaments, die dringenden Bedürfnisse von Patienten mit Sichelzellkrankheit in den USA, Europa, dem Nahen Osten und darüber hinaus zu erfüllen.“

Neue Datenanalyse der Phase-2a-Studie HOPE-KIDS 1 (verbale Zusammenfassung #S260)

Eine neue Analyse der Daten von 45 Kindern mit SZK im Alter von 4 bis 11 Jahren, die an der offenen Phase-2a-Studie HOPE-KIDS 1 (GBT440-007) teilnahmen, zeigte, dass die Behandlung mit Oxbryta (1.500 mg oder gewichtsbezogenes Äquivalent in einer pädiatrisch geeigneten Formulierung) zu einer schnellen und nachhaltigen Verbesserung des Hämoglobins führte. Ein Anstieg des Hämoglobinwerts um mehr als 1 g/dL gegenüber dem Ausgangswert wurde bei 47 % der Patienten bereits nach zwei Wochen beobachtet und hielt über 24 Wochen an, was im Einklang mit den Ergebnissen bei Patienten ab 12 Jahren in der Phase-3-Studie HOPE steht. Gleichzeitig wurden auch Verbesserungen bei den Hämolyse-Markern beobachtet.