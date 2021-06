SIGNA Sports United, die führende globale Sport-E-Commerce- und Technologieplattform, geht an der NYSE an die Börse

Seite 2 ► Seite 1 von 8

Berlin (DE) / LOS ANGELES (USA) (ots) -- SIGNA Sports United ("SSU") fusioniert mit Yucaipa Acquisition Corporation("YAC") zu einer voraussichtlichen Bewertung von ca. USD 3,2 Mrd. ("EnterpriseValue")- Die Transaktion umfasst eine Wachstumskapitalaufnahme von insgesamt USD 645Mio. aus Barmitteln von YAC in Höhe von ca. USD 345 Mio. und einerBarkapitalerhöhung in Form einer PIPE ("private investment in public equity" /"PIPE") in Höhe von USD 300 Mio.- Das Wachstumskapital fließt in die weitere Beschleunigung der internationalenExpansion und den Ausbau der Technologieplattform, sowie in die Finanzierungder zeitgleich unterzeichneten Übernahme von WiggleCRC- Mit der Transaktion entsteht das weltweit größte Sport-E-Commerce- undTechnologie-Plattform-Unternehmen mit rund USD 1,6 Mrd. Netto-Umsatz imlaufenden Geschäftsjahr (30. September 2021) - nach Übernahme von WiggleCRC- Die PIPE-Kapitalerhöhung erfolgt durch Yucaipa-Gründer Ron Burkle sowieglobale institutionelle Investoren und Staatsfonds- Alle bisherigen SSU-Aktionäre bringen 100 % ihrer Anteile in die neuebörsennotierte Aktiengesellschaft ein- Bridgepoint, der bisherige Eigentümer von WiggleCRC, wird bei Closing einenTeil des Kaufpreises in Form von Aktien erhaltenSIGNA Sports United ("SSU" oder das "Unternehmen"), die weltweit größteSport-E-Commerce- und Technologie-Plattform, hat mit der Yucaipa AcquisitionCorporation (NYSE: YAC) ("Yucaipa" oder "YAC"), einer börsennotierten und vonRon Burkle (Chairman und CEO) und Ira Tochner (CFO und COO) geführten SpecialPurpose Acquisition Company ("SPAC"), eine verbindliche Vereinbarung über einenUnternehmenszusammenschluss getroffen. Der Zusammenschluss umfasst auch dievollständige Übernahme der WiggleCRC Gruppe ("WiggleCRC"), dem weltweitzweitgrößten Online-Bikehändler, derzeit im Besitz von Bridgepoint.Mit der Transaktion entsteht das weltweit größte Sport-E-Commerce- undTechnologie-Plattform-Unternehmen mit rund USD 1,6 Mrd. Netto-Umsatz imlaufenden Geschäftsjahr (30. September 2021). Die Plattform verbindet über 7Mio. aktive Online-Kunden, mehr als 1.000 Marken- und Industriepartner, mehr als500 Sportfachgeschäfte und über 15 Mio. Nutzer aus der weltweiten, starkwachsenden Sports-Community.Stephan Zoll, CEO von SIGNA Sports United: "Wir öffnen ein neues Kapitel inunserer hochdynamischen Wachstumsgeschichte. Die Börsennotierung ermöglicht uns,in Europa noch schneller weitere Marktanteile zu gewinnen, den Ausbau unsererB2B-Plattform signifikant zu beschleunigen und unsere internationale undUS-amerikanische Expansion offensiv voranzutreiben. Durch die paralleleÜbernahme von WiggleCRC bauen wir unsere globale Marktführerschaft, insbesondere