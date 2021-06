US-Inflation bei 5 % – EZB bleibt unbeirrt

Zu der gestrigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ich meinen Lesern des „Börse-Intern Premium“ geschrieben, dass das Überraschungspotential eher auf der Unterseite liegt.

Zu der gestrigen Entscheidung der Europäischen Zentralbank (EZB) hatte ich meinen Lesern des „Börse-Intern Premium“ geschrieben, dass das Überraschungspotential eher auf der Unterseite liegt. Denn eine Ausweitung der expansiven Geldpolitik war extrem unwahrscheinlich. Und eine Beibehaltung der aktuellen Maßnahmen wurde von der Mehrheit der Marktteilnehmer angenommen. Darauf deutete auch der Euro hin, der sich zuvor leicht schwächer gezeigt hatte. Markteilnehmer rechneten also mit einer anhaltenden Geldflut (auch) im Euroraum. Was aber wäre passiert, wenn die EZB einen Plan zum Ausstieg aus den Anleihekäufen vorlegt hätte? Wäre es dann zu Verkäufen am Aktienmarkt gekommen?

EZB: erhöhte Anleihekäufe auch im kommenden Quartal

Nun, die Beantwortung dieser Frage ist rein spekulativ und die Devisenmärkte lagen vollkommen richtig. Denn die EZB hat beschlossen, ihre expansive Geldpolitik unverändert beizubehalten. Unverändert heißt in diesem Fall sogar, dass auch die deutlich umfangreicheren Anleihekäufe des laufenden Quartals im kommenden Quartal im erhöhten Tempo fortgesetzt werden. Damit hat die EZB aus meiner Sicht die Märkte sogar etwas überrascht.