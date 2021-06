Purx unterzeichnet zwei endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK und Ballard Power Systems Inc.

11. Juni 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. („Purx“ oder das „Unternehmen“) freut sich, mit Bezugnahme auf seine Pressemitteilung vom 1. April 2021 bekannt zu geben, dass das Unternehmen endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK Limited („AVL“) und Ballard Power Systems Inc. („Ballard“) abgeschlossen hat. Die endgültigen Vereinbarungen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft First Hydrogen Corp. („First Hydrogen“) des Unternehmens werden bei der Planung und Entwicklung eines Fahrzeugs mit Brennstoffzellenantrieb helfen, wobei First Hydrogen die kommerziellen Rechte für das Fahrzeugdesign besitzen wird.