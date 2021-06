Pure Extraction Corp.: PURX UNTERZEICHNET ZWEI ENDGÜLTIGE VEREINBARUNGEN MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC.

Zur sofortigen Veröffentlichung TSXV/PURX/OTC/PURXF/FSE/FIT1



PURX UNTERZEICHNET ZWEI ENDGÜLTIGE VEREINBARUNGEN MIT AVL POWERTRAIN UK UND BALLARD POWER SYSTEMS INC.

11. Juni 2021 - Vancouver, British Columbia - Pure Extraction Corp. ("Purx" oder "Unternehmen") ist erfreut nach der Pressemitteilung vom 01. April 2021 mitzuteilen, dass das Unternehmen endgültige Vereinbarungen mit AVL Powertrain UK Limited ("AVL") und Ballard Power Systems Inc. ("Ballard") getroffen hat. Die Vereinbarungen mit der hundertprozentigen Tochtergesellschaft des Unternehmens, First Hydrogen Corp. ("First Hydrogen"), sind zur Entwicklung und Konstruktion eines Fahrzeugs mit Brennstoffzellenantrieb abgeschlossen worden. First Hydrogen besitzt dabei die kommerziellen Rechte für die Fahrzeugkonstruktion.



Ballard ist ein weltweit führender Anbieter von innovativen Lösungen für saubere Energie und Brennstoffzellen. Ballard entwickelt und produziert Brennstoffzellenprodukte mit Protonenaustauschmembran für Märkte wie Schwerlastfahrzeuge, tragbare Stromversorgung sowie Materialtransport und bietet Dienstleistungen für Technologielösungen an. Ballard wird die Integration seines Wasserstoffbrennstoffzellenmoduls beim Prototyp des leichten Nutzfahrzeugs von First Hydrogen übernehmen.

AVL Powertrain UK Limited ist Teil der AVL Group, dem weltweit größten unabhängigen Unternehmen für Entwicklung, Simulation und Tests in der Automobilindustrie und in anderen Branchen. Als globaler Technologieführer bietet AVL Konzepte, Lösungen und Methodiken in den Bereichen E-Mobilität, Fahrerassistenzsysteme und autonomes Fahren, Fahrzeugintegration, Digitalisierung, Virtualisierung, Big Data und vielen weiteren an. AVL wird die Integration aller Komponenten des Antriebsstrangs planen und durchführen, einschließlich der Entwicklung von Fahrzeugkomponenten und Steuerungssoftware.

Dem Unternehmen wurden zwei unverbindliche Absichtserklärungen von Nova Light Capital Limited ("Nova Light"), einem unabhängigen Unternehmen, übertragen, die nun in die endgültigen Vereinbarungen aufgenommen wurden. Nova Light wird für die Abtretung der beiden unverbindlichen Absichtserklärungen 3.000.000 Aktien von Purx erhalten. Diese Aktien unterliegen einer freiwilligen Treuhand- und Poolingvereinbarung und werden über einen Zeitraum von 36 Monaten freigegeben.

Die Vermittlungsgebühr in Höhe von 249.590 Aktien von Purx ist nach Genehmigung der Transaktion gemäß den Börsenrichtlinien an eine Drittpartei zu zahlen.

Im Namen des Vorstands

PURE EXTRACTION CORP.



"Balraj Mann" Balraj Mann, C.E.O.

604-601-2018

Balraj.Mann@firsthydrogen.com / Balraj@pureextraction.ca

Weder die TSX Venture Exchange noch seine Regulatorischen Dienstleister (gemäß der Defnition in den Richtlinien der TSX Venture Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

11.06.2021 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de



Sprache: Deutsch Unternehmen: Pure Extraction Corp. 755 Burrard St Suite 440 V6Z 1X6 Vancouver Kanada Internet: www.pureextraction.com EQS News ID: 1206836

Ende der Mitteilung DGAP News-Service

1206836 11.06.2021