EZB – Stabilitätspolitisch rechts blinken, aber links abbiegen

Trotz Anhebung der Inflationsprognosen hält die EZB an ihrer Geldpolitik fest. Denn nach Auslaufen der Nachholeffekte gehe die Inflation ab 2022 wieder zurück.

Zwar signalisiert die abflachende Dynamik der Industriestimmung, dass Konjunktur-Bäume nicht in den Himmel wachsen. Durch das Ende der Lockdowns in der Eurozone hellt sich dennoch die Stimmung der Dienstleister auf, die auf den höchsten Stand seit Juni 2018 steigt. Insgesamt hebt die EZB ihre Konjunkturprojektionen an: 2021 4,6 nach zuvor 4,0 Prozent; 2022 4,7 nach zuvor 4,1 Prozent; 2023 unverändert 2,1 Prozent.

Foto: zukunftsbilanzen.de

Vor diesem wirtschaftlichen Hintergrund misst die EZB dem jüngsten Inflationsanstieg jedoch keine hervorgehobene Bedeutung bei. Schon gar nicht sieht sie die Gefahr einer nachhaltigen Inflationierung aufgrund einer sich selbst verstärkenden Spirale aus steigenden Löhnen und Verkaufspreisen. Nach dem die Basiseffekte abgearbeitet sind, geht sie von einem Rückgang der Inflation aus. Trotz Anhebung für 2021 (1,9 nach 1,5 Prozent) und 2022 (1,5 nach 1,2 Prozent) bleibt ihr Inflationsausblick insgesamt verhalten. 2023 geht sie unverändert von Preissteigerungen von 1,4 Prozent aus.

Entsprechend will die EZB ihre Leitzinsen so lange auf ihrem aktuellen oder einem niedrigeren Niveau belassen, bis sich eine Preissteigerung von durchschnittlich zwei Prozent einstellt. „Durchschnittlich“ heißt dabei, dass nach langem Unterschreiten auch ein vorübergehendes Überschießen oberhalb von ihrem Inflationsziel von zwei Prozent zu keiner Restriktion führt, sondern toleriert wird. Gemäß dieser Lesart sind Zinssteigerungen, wenn überhaupt, vor 2024 ausgeschlossen.

Keine Angst, die EZB beißt nicht, sie will nur spielen

Daneben will die EZB das sog. „front loading“ fortsetzen. Mit vorgezogenen Anleihenkäufen wirkt sie weiterhin unerwünschten Renditeanstiegen bei Staatsanleihen der Eurozone entgegen. Auch will die EZB ihr Pandemic Emergency Purchase Programme (PEPP) mindestens bis März 2022 und in jedem Fall so lange durchführen, bis die Corona-Krise vollständig überstanden ist. Die Erhaltung der „vorteilhaften Finanzierungsbedingungen“ zur nachhaltigen Konjunkturerholung soll bloß nicht enden, bevor sie überhaupt richtig begonnen hat.