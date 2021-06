SAF-HOLLAND SE: Erste Hauptversammlung nach der Sitzverlegung erfolgreich absolviert

Bessenbach, 11. Juni 2021. Die SAF-HOLLAND SE ("SAF-HOLLAND"), einer der weltweit führenden Zulieferer von Trailer- und Truckkomponenten, hat die erste ordentliche Hauptversammlung nach der Sitzverlegung von Luxemburg nach Deutschland erfolgreich absolviert. Vor dem Hintergrund der anhaltenden COVID-19-Pandemie fand die diesjährige Hauptversammlung am 10. Juni 2021 als virtuelle Hauptversammlung ohne physische Präsenz der Aktionäre statt.

In seinem Bericht an die Aktionäre sagte Alexander Geis, Vorstandssitzender der SAF-HOLLAND SE: "Wir haben in einem herausfordernden Umfeld hervorragende Ergebnisse erzielt. Einmal mehr hat sich dabei unser robustes und zukunftsträchtiges Geschäftsmodell bezahlt gemacht. Neben der starken Marktposition in den Kernmärkten Europa und Nordamerika war es unser profitables Ersatzteilgeschäft, welches sich ergebnisstabilisierend ausgewirkt hat. Darüber hinaus war unser gutes Krisenmanagement ein wesentlicher Grund dafür, dass wir das Geschäftsjahr 2020 besser abschließen konnten als noch zu Beginn der COVID-19-Pandemie erwartet."

Der Vorstandsvorsitzende würdigte in diesem Zusammenhang die Leistungen der mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im vergangenen Geschäftsjahr: "Die gesamte Belegschaft der SAF-HOLLAND Group hat in diesem herausfordernden Jahr besonderen Teamgeist und Engagement gezeigt. Dadurch konnten wir die Produktion jederzeit flexibel an die Nachfrage unserer Kunden anpassen und unsere Lieferfähigkeit gewährleisten."

Mit Blick auf die Geschäftsentwicklung im ersten Quartal 2021 und die Strategie 2025 sagte Alexander Geis: "Der Start in das neue Geschäftsjahr war ebenfalls sehr gut. Die Entwicklung der Auftragseingänge ist weiterhin sehr erfreulich. So sind wir zum Beispiel in der Region EMEA mit den Achsenwerken in Bessenbach und Düzce (Türkei) inzwischen fast bis Jahresende ausgelastet. Bereits im April bzw. Mai wurden deshalb alle drei Werke vom 2-Schichtbetrieb auf den 3-Schichtbetrieb umgestellt. Die Produktionsteams arbeiten derzeit an einer weiteren Kapazitätserhöhung, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden. Unser Fokus in den kommenden Jahren liegt auf der langfristigen Wertststeigerung des Unternehmens und beinhaltet profitables Umsatzwachstum, Verbesserung der bereinigten EBIT-Marge auf rund 8 Prozent bis spätestens 2023, Verbesserung der Cashflow-Generierung und Optimierung des Verschuldungsgrades."