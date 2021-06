Schreibe Deinen Kommentar Bitte melden Sie sich an, um zu kommentieren. Anmelden | Registrieren Kommentar abschicken Disclaimer

Amazon und der National Safety Council bilden die erste Partnerschaft, um die am häufigsten auftretenden Arbeitsunfälle in den USA zu beheben Heute verkündeten Amazon (NASDAQ:AMZN) und das National Safety Council (NSC) eine fünfjährige Partnerschaft, um neue Wege zu finden, mit denen die größte Kategorie von Verletzungen am Arbeitsplatz in den USA, nämlich muskuloskelettale Erkrankungen …