Marktkompass 15.580 DAX seitwärts | US-Inflation | GAMESTOP | LILIUM | AIXTRON

Was passiert heute an den Märkten? Welche Nachrichten bewegen die Kurse? Wer steht im Rampenlicht? Unser Börsen-Frühstück für Sie: Wir werfen heute früh einen Blick auf die neu aufflammenden Inflationssorgen in den USA. Wir beleuchten das Auf und Ab der Zocker Papiere a la GAMESTOP. Wir schauen auf die Pläne des Flugtaxi-Betreiber LILIUM und nehmen die Auftragslage von AIXTRON in Augenschein.