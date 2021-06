KBA Zu hohe Stickoxidemissionen bei einigen Wohnmobilen Nachrichtenagentur: dpa-AFX | 11.06.2021, 10:14 | 47 | 0 | 0 11.06.2021, 10:14 | FLENSBURG/BERLIN (dpa-AFX) - Im Abgasskandal geraten jetzt auch Wohnmobile in den Blick. "Das Kraftfahrt-Bundesamt hat in seinen Untersuchungen bei einigen Wohnmobilen hohe Stickoxidemissionen aufgrund von Unzulässigkeiten festgestellt", teilte ein Sprecher der Behörde am Freitag mit. Das KBA habe die zuständige Typengenehmigungsbehörde und die Europäische Union darüber informiert. Die Deutsche Umwelthilfe hatte im April nach eigenen Messungen bei Wohnmobilen einen "neuen Abgasbetrug" angeprangert. Sie fand nach eigenen Angaben in einigen Antrieben Einrichtungen, mit denen die Abgasreinigung zeitweise abgestellt wird. Das Kraftfahrt-Bundesamt nannte keine technischen Details. "Das KBA prüft weitere Schritte, damit die Unzulässigkeiten in den betroffenen Fahrzeugen entfernt werden", hieß es von der Flensburger Behörde. Amtspräsident Richard Damm habe dazu auch der Umwelthilfe geschrieben. Der Verein forderte: "Die Fahrzeuge müssen zurückgerufen werden, damit sie nicht länger unsere Atemluft vergiften."/bf/DP/eas





