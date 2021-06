WIESBADEN (ots) - Umsatz im zulassungspflichtigen Handwerk, 1. Quartal 2021



Im 1. Quartal 2021 sind die Umsätze im zulassungspflichtigen Handwerk inDeutschland gegenüber dem 1. Quartal 2020 um 7,5 % gesunken. Dies ist der ersteUmsatzrückgang des zulassungspflichtigen Handwerks im 1. Quartal eines Jahresseit 2013. Wie das Statistische Bundesamt (Destatis) nach vorläufigenErgebnissen weiter mitteilt, waren Ende März 2021 im zulassungspflichtigenHandwerk 1,7 % weniger Personen tätig als Ende März 2020.Umsatzminus von 23,0 % beim Handwerk für den privaten BedarfIn allen Gewerbegruppen des zulassungspflichtigen Handwerks wurden im 1. Quartal2021 niedrigere Umsätze als im Vorjahresquartal erwirtschaftet. Dabei ist zuberücksichtigen, dass Einschränkungen aufgrund der Corona-Pandemie erst am Endedes 1. Quartals 2020 begannen und die Ergebnisse des 1. Quartals 2020 davon nochkaum betroffen waren. Den größten Umsatzverlust verzeichneten die Handwerke fürden privaten Bedarf (-23,0 %). Hauptbetroffene des Rückgangs sind dabei dieFriseurunternehmen (-37,4 %), bei denen es zu größeren Einschränkungen in Folgeder Corona-Pandemie kam. Auch beim Bauhauptgewerbe (-15,9 %) gab es größereUmsatzrückgänge. Dabei sind die gewichtigsten Gewerbezweige des Bauhauptgewerbes- Maurer und Betonbauer; Straßenbauer (-17,9 %) - nach fünfjährigenUmsatzsteigerungen im 1. Quartal im Vergleich zum Vorjahresquartal wiedergesunken. Die Ursachen dürften in Rohstoffengpässen, teureren Baurohstoffen undschlechteren Witterungsbedingungen im Vergleich zum Vorjahresquartal liegen.Auch das Lebensmittelgewerbe (-9,8 %) meldete einen stärkeren Umsatzeinbruch.Besonders die Konditoreien (-20,8 %) erwirtschafteten deutlich weniger. DasAusbaugewerbe (-5,7 %), die Handwerke für den gewerblichen Bedarf (-3,1 %), dasKraftfahrzeuggewerbe (-5,6 %) und das Gesundheitsgewerbe (-3,3 %) verzeichnetenvergleichsweise geringere Umsatzeinbußen. Innerhalb des Kraftfahrzeuggewerbeskam es bei den Zweiradmechanikerinnen und Zweiradmechanikern (+26,9 %) zudeutlichen Umsatzsteigerungen, dem entgegengesetzt stehen Umsatzverluste bei denKraftfahrzeugtechnikerinnen und Kraftfahrzeugtechnikern (-6,6 %).Insgesamt konnten nur drei der veröffentlichten Gewerbezweige deszulassungspflichtigen Handwerks ihren Umsatz steigern.In fünf von sieben Gewerbegruppen waren Ende März 2021 weniger Personen tätigals Ende März 2020. Die Beschäftigung nahm in den Handwerken für den privatenBedarf (-7,5 %) am stärksten ab. Die Stärke des Rückgangs ist wie beim Umsatzauf die Friseurunternehmen (-9,2 %) zurückzuführen. Das Bauhauptgewerbe (+0,2 %)und das Ausbaugewerbe (+0,3 %) steigerten die Zahl der Beschäftigten minimal,trotz Umsatzverlusten.Methodische Hinweise:Die vorläufigen Ergebnisse des 1. Quartals 2021 basieren auf der Novellierungder Handwerksordnung im Jahr 2020. Dadurch sind zwölf Gewerbezweige vomzulassungsfreien Handwerk in das zulassungspflichtige Handwerk gewechselt.Zusätzlich wurden in das zulassungsfreie Handwerk die beiden Gewerbezweige Holz-und Bautenschützer sowie Bestatter mitaufgenommen. Aufgrund der Veränderungenwerden die Ergebnisse nach dem neuen Basisjahr 2020 dargestellt und diezeitliche Vergleichbarkeit der Insgesamt-Positionen mit früheren Ergebnissen isteingeschränkt.Detaillierte Ergebnisse über die konjunkturelle Entwicklung des Handwerksenthalten die Tabellen der Handwerksberichterstattung (53211) in der DatenbankGENESIS-Online. Zusätzlich sind die Informationen in der Fachserie 4, Reihe 7.1"Beschäftigte und Umsatz im Handwerk" veröffentlicht.Die vollständige Pressemitteilung sowie weitere Informationen und Funktionensind im Internet-Angebot des Statistischen Bundesamtes unterhttps://www.destatis.de/pressemitteilungen zu finden.Weitere Auskünfte:Vierteljährliche HandwerksberichterstattungTelefon: +49 (0) 611 / 75 46 39www.destatis.de/kontaktPressekontakt:Rückfragen an obigen Ansprechpartner oder an:Statistisches BundesamtPressestelleTelefon: +49 611-75 34 44www.destatis.de/kontaktWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/32102/4938660OTS: Statistisches Bundesamt