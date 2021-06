Die Regierung der Isle of Man eröffnet Lizenzantragsverfahren für neuen Cannabis-Exportsektor

DOUGLAS, Isle of Man, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Die Regierung der Isle of Man (IOM) hat bestätigt, dass jetzt Lizenzanträge für die Herstellung, den Vertrieb und den Export von medizinischen Cannabisprodukten auf und von der Insel gestellt werden können.

Die Regulierungsbehörde für den Sektor – die Gambling Supervision Commission („GSC") – hat nun die Leitlinien zur Unterstützung ihres Rechtsrahmens vervollständigt, die interessierten Parteien Einzelheiten zu den Anforderungen für die Lizenzierung einer Hanfproduktion und einer Herstellung von Produkten mit hohem THC-Gehalt bereitstellt.

Dies stellt einen bedeutenden Schritt in der Bewerbung der IOM dar, ein weltweit führender Exporteur von medizinischem Cannabis zu werden, was der Insel erhebliche wirtschaftliche Investitionen und Entwicklungen einbringen wird. Es wird erwartet, dass der Sektor in den kommenden Jahren 250 neue Arbeitsplätze schaffen und jährliche Einnahmen von 3 Millionen GBP generieren wird, und noch wesentlich mehr durch das Wachstum der damit verbundenen Infrastruktur – einschließlich finanzieller und operativer Dienstleistungen – zur Unterstützung des Sektors. Die Regierung erwartet, dass der medizinische Cannabissektor auch die Cleantech- und Baubranche der Isle of Man unterstützen und Innovationen fördern sowie zur Weiterentwicklung von Unternehmen innerhalb und außerhalb der Insel führen wird. Der wachsende globale Cannabismarkt bietet erhebliche Chancen für die wirtschaftliche Entwicklung auf der Isle of Man, wobei der globale Markt bis 2027 voraussichtlich 82,19 Milliarden US-Dollar ausmachen wird. Er ist zwischen 2020 und 2017 mit einem CAGR von 20,25 % gewachsen, und man geht davon aus, dass ein zunehmendes Wissen über die Vorteile von Cannabis neue Chancen für den Markt schaffen werden.