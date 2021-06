Lindsay Juarez, Director bei Irrational Labs, USA, eröffnete die Sitzung und vertrat die Ansicht, dass wir fälschlicherweise davon ausgehen, Menschen seien rationale Wesens. Sie sagte: „In den Verhaltenswissenschaften geht es darum, Menschen auf Erfolgskurs zu bringen und störende Einflüsse zu durchbrechen. Informationen allein reichen zur Verhaltensänderung nicht aus, der Entscheidungsfindungskontext spielt eine wichtige Rolle.

„Menschen handeln nicht immer so, wie es für ihr langfristiges Wohlergehen gut ist, aber wir können ihnen einen Schubs in die richtige Richtung geben. Bei der Bekämpfung der Verbreitung von Fehlinformationen haben wir festgestellt, dass wenn wir beispielsweise Menschen darauf hinweisen, dass sie im Begriff sind, einen Social-Media-Beitrag mit ungeprüften Informationen zu teilen, dies die Anzahl der Likes und des Weitergebens senkt.”

Im Rahmen der Pandemie haben Regierungen sich häufig sogenannter „Nudge”-Initiativen bedient, um eine positive gesellschaftliche Teilhabe ohne größere Beeinträchtigung des individuellen Entscheidungsfindungsprozesses zu fördern.

Ed Bradon, Director of Home Affairs, Security, and International Development des United Kingdom Behavioural Insights Teams präsentierte Erkenntnisse aus einem Interventionsprogramm in Neuseeland. Er sagte: „Wir haben uns angeschaut, wie wir die Umgebung so verändern können, dass wir den Menschen einen Anstoß hin zum richtigen Verhalten geben. Wir vereinfachten die Sprache, damit neunjährige Leser es verstehen konnten, wir machten die Überschriften größer und wir appellierten an den Sinn für Gegenseitigkeit. Dadurch wurde das Nicht-Erscheinen vor Gericht von 16% auf 12% gesenkt, eine kleine aber ermutigende Verbesserung.”