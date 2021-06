Kann die Vonovia-Aktie in den nächsten Wochen ihre Aufwärtsbewegung auf 58 Euro fortsetzen, dann werden Long-Hebelprodukte hohe Erträge ermöglichen.

Am 26.5.21, nach dem heftigen Kurseinbruch der Vonovia-Aktie (ISIN: DE000A1ML7J1) auf bis zu 49 Euro wurde hier ein Szenario erstellt, wie Privatanleger mit Long-Hebelprodukten von einer Korrektur der Aktie profitieren könnten. Wer beim damaligen Aktienkurs von 49,20 Euro in die präsentierten (Turbo)-Calls investiert hat, konnte bislang – beim aktuellen Aktienkurs von 53,82 Euro – bereits Gewinne von bis zu 223 Prozent einstreifen.

Nach der anfänglich negativen Einschätzung über den Zusammenschluss mit der Deutsche Wohnen, sehen Experten in ihren neuesten Analysen, im Zuge derer die Aktie mit Kurszielen von bis zu 66 Euro (Berenberg Bank) zum Kauf empfohlen wird, zuversichtlich entgegen. Kann die Vonovia-Aktie ihre aktuelle Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen auf 58 Euro fortsetzen, dann wird sich auch jetzt noch eine Investition in Long-Hebelprodukte lohnen.