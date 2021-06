Neue Kopfhörer von Happy Plugs mit antimikrobieller Biomaster-Technologie

STOCKHOLM, 11. Juni 2021 /PRNewswire/ -- Mit Design aus Schweden nach den neuesten Trends in Fashion, Funktion und Technologie bringt Happy Plugs offiziell die True-Wireless-In-Ear-Kopfhörer Air 1 Zen auf den Markt - in einer Weltpremiere seiner antimikrobiellen Technologie. Die in über 70 Ländern erhältliche FashionTech-Marke aus Schweden stellt jetzt ihr neuestes Kopfhörermodell mit antimikrobieller Biomaster-Technologie vor.

"In einer Zeit, in der das Bewusstsein für gute Hygienestandards von großer Bedeutung ist, suchen die Menschen Entspannung und Zuflucht in der Musik. Deshalb ist Zen als Name für unsere 7. Generation von True-Wireless-Kopfhörern sehr treffend. Zusammen mit dem Zusatznutzen der antimikrobiellen Biomaster-Technologie können wir so innere Ruhe ganz neu definieren", meint Andreas Vural, Gründer von Happy Plugs.

Ulrika Björk, CEO von Polygiene, dazu abschließend: "Es ist schön zu sehen, welchen Mehrwert wir für diese starke schwedische Marke schaffen können. Die Kopfhörer werden antibakteriell ausgerüstet sein, wie Happy Plugs es ausdrückt, und letztendlich dürften sie damit auch länger halten. Heutzutage ist jeder mit dieser Art von Produkten vertraut, und mit Biomaster wird eine weitere überzeugende und wirklich einzigartige Funktion geboten! Wir freuen uns sehr, Happy Plugs auf seinem zukunftsweisenden Weg begleiten zu dürfen".

Über Happy Plugs:

Happy Plugs ist ein schwedisches Unternehmen mit Lifestyle-Marken mit Sitz in Stockholm. Es gehört zu den weltweit führenden FashionTech-Unternehmen und sieht es als seine Mission, die Unterhaltungselektronik durch die Verknüpfung von innovativem Design, Fashion und Technologie zu revolutionieren. Happy Plugs ist eine preisgekrönte Lifestyle- und Fashion-Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, notwendige Technikaccessoires zu trendigen Must-haves zu machen. Happy Plugs ist in namhaften Concept Stores, Kaufhäusern und Einzelhandelsgeschäften in über 70 Ländern und bei 10.000 Einzelhändlern weltweit erhältlich. Der Private-Equity-Fonds Scope Growth III LP ist zusammen mit dem Unternehmensgründer Andreas Vural Haupteigner von Happy Plugs. https://happyplugs.com/