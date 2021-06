Wie wird sich die Präsidentschaftswahl in Peru auf die Bergbaubranche des Landes auswirken?

In der Schlussphase der Präsidentschaftswahlen in Peru, in der die Nachzählung von rund 300.000 Stimmen auf ein Fotofinish zusteuert, ist der Sieg des linken Kandidaten Pedro Castillo in greifbare Nähe gerückt. Tatsächlich hat sich Castillo bereits zum Wahlsieger erklärt, was unter anderem die Tageszeitung „Die Welt“ zu der Schlagzeile „Das Comeback des Marxismus“ veranlasste. Angesichts eines solchen Horrorszenarios ist es nicht verwunderlich, dass die Aktienkurse von Bergbauunternehmen und Explorern mit Projekten im Lande unter Druck geraten sind.

Aus der Ferne ist es schwierig zu beurteilen, was die Wahl wirklich für Peru und seinen Bergbausektor bedeutet. Wir maßen uns hier nicht an, dies zu tun. Immerhin bestätigen Unternehmer mit Erfahrung vor Ort immer wieder, dass Präsidentschaftswahlen in Peru nicht binär zu interpretieren sind und am Ende nicht alles so heiß gegessen wird, wie es gekocht wird. Wie viel davon Wunschdenken ist, bleibt abzuwarten.