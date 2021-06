Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Mukopolysaccharidose Typ I Hurler(MPS-IH) wird durch einen Mangel an alpha-L-Iduronidase (IDUA) verursacht undwird typischerweise durch eine allogene hämatopoetischeStammzellentransplantation (HSC) behandelt, die hohe Erfolgsraten gezeigt hat,wenn die Patienten in einem jungen Alter behandelt werden. Die Skelettanomalienbleiben jedoch bestehen und die fortschreitende neurokognitive Verschlechterungim Laufe der Zeit beeinträchtigt die Lebensqualität der Patienten erheblich. Indieser ersten klinischen Phase-I/II-Studie am Menschen wollten wir dieWirksamkeit der Behandlung mit autologen HSC, die genetisch so modifiziertwurden, dass sie humanes IDUA überexprimieren, bei 8 Patienten mit MPS-IHuntersuchen.Alle Patienten zeigten eine schnelle hämatologische Erholung und alleIDUA-Antikörper waren innerhalb von 3 Monaten nach der Transplantationverschwunden. Unerwünschte Ereignisse waren im Allgemeinen leicht undvergleichbar mit anderen autologen HSC-Transplantationsverfahren. Wichtig ist,dass alle Patienten bereits am 30. Tag das Vorhandensein von transplantiertenZellen im Knochenmark und im peripheren Blut zeigten und eine hoheIDUA-Aktivität im Blut und in der Liquorflüssigkeit aufwiesen, die bei der12-monatigen Nachuntersuchung erhalten blieb. Diese Ergebnisse waren gepaart mitstabilen kognitiven und sprachlichen Leistungen, fortschreitender motorischerEntwicklung und verbesserten klinischen und Laborparametern. Zusammenfassendunterstreichen diese Daten das therapeutische Potenzial der gentechnischveränderten autologen HSZ-Transplantation bei Patienten mit MPS-IH, diepotenziell die klinischen Ergebnisse bei einem günstigen Sicherheitsprofilverbessern kann.Die Ergebnisse dieser Studie werden von Professor Maria Ester Bernardo im Rahmendes Präsidentensymposiums vorgestellt.Vortragende: Professor Maria Ester BernardoZugehörigkeit: Ospedale San Raffaele, Mailand, ItalienKurzdarstellung: #S102 HÄMATOPOETISCHE STAMMZELL-GENTHERAPIE FÜRMUKOPOLYSACCHARIDOSE TYP I, HURLER: NACHWEIS EINER UMFASSENDEN METABOLISCHENKORREKTUR UND EINES FRÜHEN KLINISCHEN ANSPRECHENSInformationen zum EHA Jahreskongress: Jedes Jahr im Juni veranstaltet die EHAihren Jahreskongress in einer europäischen Großstadt. Aufgrund der anhaltendenCOVID19-Pandemie organisiert die EHA in diesem Jahr zum zweiten Mal einenvirtuellen Kongress. Der Kongress richtet sich an medizinisches Fachpersonal,das auf dem Gebiet der Hämatologie arbeitet oder daran interessiert ist. DieThemen des wissenschaftlichen Programms reichen von der Stammzellphysiologie und-entwicklung über Leukämie, Lymphome, Diagnose und Behandlung, roteBlutkörperchen, weiße Blutkörperchen und Thrombozytenstörungen, Hämophilie undMyelom, Thrombose und Blutungsstörungen bis hin zu Transfusion undStammzelltransplantation.Website: file://eha.local/gebruikers$/i.vanderbeek/AppData/Roaming/Microsoft/Outlook/Temp/www.ehaweb.orgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpgPressekontakt:+31 (0) 6 2011 1055E-Mail: communication@ehaweb.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62626/4938728OTS: European Hematology Association (EHA)