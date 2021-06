European Hematology Association - Die Wirksamkeit der CAR-T-Therapie bei Patienten mit diffusem großzelligem B-Zell-Lymphom spiegelt sich in der realen Welt wider

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - DESCAR-T ist das französische nationaleRegister für Patienten, die mit kommerziellen chimären Antigenrezeptor(CAR)-T-Zellen bei allen hämatologischen Malignomen behandelt wurden, mit demZiel, Daten aus der realen Welt zu sammeln, einschließlich Sicherheit undWirksamkeit bis zu 15 Jahre nach der CAR-T-Zellinfusion. Mit derDESCAR-T-Datenbank sind auch mehrere komplementäre Register verknüpft, wie z. B.eine Immunmonitoring-Datenbank, eine Blut- und Tumorbiobank und eineBildgebungsplattform. In dieser Studie wollten wir die Patientencharakteristikaund das klinische Ergebnis von 537 Patienten mit diffusem großzelligemB-Zell-Lymphom analysieren, die in der DESCAR-T-Datenbank registriert waren.Jeden Monat wurden ca. 50 neue Patienten registriert, was den Erfolg derCAR-T-Therapie zeigt. Von den registrierten Patienten wurden für 607 PatientenCAR-T-Zellen bestellt und 550 wurden infundiert. Die mediane Zeit von derCAR-T-Bestellung bis zur Infusion betrug 50 Tage. Von den Patienten, die dieCAR-T-Therapie abgeschlossen haben, wurden 350 Patienten mit Axi-cel infundiertund 200 erhielten Tisa-acel. Bei der Analyse der Antwortdaten von 460 Patientenmit Infusion fanden wir heraus, dass 40 % bis zum 30. Tag eine vollständigeRemission und 30 % eine partielle Remission erreichten. Das progressionsfreieÜberleben nach 6 Monaten, berechnet ab dem Zeitpunkt der CAR-T-Infusion, betrug44,5 % [39,6-49,2 Monate]. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass unsere Analysedes DESCAR-T-Registers die klinische Studienwirksamkeit der CAR-T-Therapie inder realen Welt bestätigt.Die Ergebnisse dieser Studie werden von Professor Steven Le Gouill in einermündlichen Sitzung vorgestellt.Vortragender: Professor Steven Le GouillZugehörigkeit: CHU de Nantes, Nantes, FrankreichKurzdarstellung: #S216 ERSTE ERGEBNISSE VON DLBCL-PATIENTEN, DIE MITCAR-T-ZELLEN BEHANDELT WURDEN UND IN DAS DESCAR-T-REGISTER AUFGENOMMEN WURDEN,EINE FRANZÖSISCHE DATENBANK FÜR CAR-T-ZELLEN BEI HÄMATOLOGISCHEN MALIGNOMEN.Informationen zum EHA Jahreskongress: Jedes Jahr im Juni veranstaltet die EHAihren Jahreskongress in einer europäischen Großstadt. Aufgrund der anhaltendenCOVID19-Pandemie organisiert die EHA in diesem Jahr zum zweiten Mal einenvirtuellen Kongress. Der Kongress richtet sich an medizinisches Fachpersonal,das auf dem Gebiet der Hämatologie arbeitet oder daran interessiert ist.Website: file://eha.local/gebruikers$/i.vanderbeek/AppData/Roaming/Microsoft/Outlook/Temp/www.ehaweb.orgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpgPressekontakt:+31 (0) 6 2011 1055E-Mail: communication@ehaweb.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62626/4938729OTS: European Hematology Association (EHA)