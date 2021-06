European Hematology Association - Wiederherstellung des Ungleichgewichts der T-Helferzellen bei Immunthrombozytopenie durch ?2-Adrenorezeptor-Agonisten

Den Haag, Niederlande (ots/PRNewswire) - Immunthrombozytopenie (ITP) ist eineKrankheit, die sich als niedrige Thrombozytenzahl manifestiert, bei der dieDysregulation von T-Helferzellen (Th) eine zentrale Rolle spielt. Th1- undTh17-Untergruppen sind mit der Produktion von Autoantikörpern gegen Thrombozytenassoziiert, und die Wiederherstellung des Immunungleichgewichts der Th-Zellenführt zu einer klinischen Verbesserung. Neuere Studien haben das Vorhandenseindes ?2-adrenergen Rezeptors (?2-AR) als primärer adrenerger Rezeptor aufImmunzellen nachgewiesen und gezeigt, dass das Nervensystem dieTh-Zell-Polarisation direkt modulieren kann. Hier untersuchten wir dieRegulation des sympathischen Nervensystems auf die Th-Zell-Polarisation und dieRolle der ?2-AR-Signalisierung in der Immunzellentwicklung und den Signalwegenwährend der ITP.Wir haben ein aktives ITP-Mausmodell verwendet und die sympathischen Nervendurch Verabreichung von 6-OHDA chemisch verarmt (Sympathektomie).Sympathektomierte ITP-Mäuse zeigten eine signifikant längereThrombozyten-Erholungszeit, eine geringere Überlebensrate und exprimierten mehrTh1-Gene als nicht-sympathektomierte Mäuse. Anschließend injizierten wir denMäusen Terbutalin, einen ?2-AR-Agonisten, um die ?2-AR-Signalisierung zustimulieren und stellten fest, dass sich die Thrombozytenzahl in beiden Gruppender Mäuse verbesserte. Darüber hinaus stellte Terbutalin das Immungleichgewichtder Th-Zellen auf ein Kontrollniveau wieder her. Anschließend isolierten wirperiphere mononukleäre Blutzellen von ITP-Patienten und fanden heraus, dass dieTerbutalin-Behandlung keinen Einfluss auf die Proliferation sowohl vonCD4+t-Zellen als auch von CD8+t-Zellen hat. Interessanterweise hemmte dieStimulation von Zellen von ITP-Patienten mit Terbutalin die Differenzierung vonTh1-Zellen, während sie die Differenzierung von Th2- und regulatorischenT-Zellen induzierte. Zusammenfassend lässt sich sagen, dass eine gestörtesympathische Innervation und die daraus resultierende Th-Dysregulation wichtigfür die Pathogenese der ITP ist, die durch eine Terbutalin-Behandlung rückgängiggemacht werden kann. Dies unterstreicht einen neuen therapeutischen Ansatz fürdie Behandlung der ITP.Die Ergebnisse dieser Studie werden von Professor Zhang im Rahmen desPräsidentensymposiums vorgestellt.Vortragender: Professor Xiao-Hui ZhangZugehörigkeit: Peking University People's Hospital, Peking, ChinaKurzdarstellung: #S104 EIN ?2-ADRENOREZEPTOR-AGONIST KORRIGIERT DYSREGULIERTEPOLARISIERUNG VON T-HELFERZELLEN BEI PRIMÄRER IMMUNTHROMBOZYTOPENIEInfomrationen zum EHA Kongress: Jedes Jahr im Juni veranstaltet die EHA ihrenJahreskongress in einer europäischen Großstadt. Aufgrund der anhaltendenCOVID19-Pandemie organisiert die EHA in diesem Jahr zum zweiten Mal einenvirtuellen Kongress. Der Kongress richtet sich an medizinisches Fachpersonal,das auf dem Gebiet der Hämatologie arbeitet oder daran interessiert ist.Website: file://eha.local/gebruikers$/i.vanderbeek/AppData/Roaming/Microsoft/Outlook/Temp/www.ehaweb.orgLogo - http://mma.prnewswire.com/media/622259/EHA_Logo.jpgPressekontakt:+31 (0) 6 2011 1055E-Mail: communication@ehaweb.orgWeiteres Material: http://presseportal.de/pm/62626/4938731OTS: European Hematology Association (EHA)