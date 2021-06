DGAP-News Aves One AG baut Portfolio mit Rail-Zukäufen um rund EUR 110 Mio. aus Nachrichtenquelle: EQS Group AG | 11.06.2021, 11:01 | 21 | 0 | 0 11.06.2021, 11:01 | DGAP-News: Aves One AG / Schlagwort(e): Ankauf

Aves One AG baut Portfolio mit Rail-Zukäufen um rund EUR 110 Mio. aus



Aves One AG baut Portfolio mit Rail-Zukäufen um rund EUR 110 Mio. aus Hamburg, 11. Juni 2021 - Die Aves One AG, ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets, hat weitere Zukäufe für den Ausbau des Rail-Portfolios unterzeichnet. Insgesamt wurden Transaktionen mit einem Volumen von rund EUR 110 Mio. für Kessel-, Intermodal- und Güterwagen vereinbart. Etwa die Hälfte der Auslieferungen soll noch im Verlauf des aktuellen Geschäftsjahres erfolgen. Damit werden die neuen Wagen zum weiteren Wachstum der Ertrags- und Vermögenslage im Geschäftsjahr 2021 beitragen. Die übrigen Einheiten werden bis zum Jahr 2023 ausgeliefert. Zudem wurden im ersten Quartal 2021 rund 126 Kessel- und Intermodalwagen mit einem Volumen von rund EUR 11,5 Mio. in den Bestand aufgenommen. Damit ist das Rail-Portfolio zum 31. März 2021 auf mehr als 11.100 Einheiten gewachsen - ein Plus gegenüber dem Vorjahr von 6,7 Prozent. Nach der vollständigen Auslieferung der neu erworbenen Rail-Assets würde das Rail-Asset-Volumen auf mehr als EUR 850 Mio. steigen. Dies entspricht einem Zuwachs von knapp 15 Prozent gegenüber dem 31. März 2021. "Unsere Pipeline unterfüttert unseren Wachstumskurs in einem attraktiven Marktumfeld. Wir verzeichnen aktuell eine hohe Nachfrage nach unseren Rail-Assets. Das zeigt sich nicht zuletzt daran, dass wir die Auslastungsquote im Jahresverlauf stetig steigern konnten. Entsprechend positiv sind wir für den weiteren Jahresverlauf gestimmt", erklärt Tobias Aulich, Vorstand der Aves One AG. Über die Aves One AG Die Aves One AG ist ein Bestandshalter langlebiger Rail-Assets mit einem modernen und ertragsstarken Güterwagenportfolio. Aves One ist ein etablierter Teilnehmer im europäischen Schienengüterverkehrsmarkt. Die Strategie ist auf eine stetige Optimierung und den weiteren Ausbau des Rail-Portfolios ausgerichtet. Die Aves One AG mit Sitz in Hamburg ist im Regulierten Markt (Prime Standard) der Frankfurter Wertpapierbörse gelistet (ISIN: DE000A168114; WKN: A16811). Weitere Informationen

Unternehmen: Aves One AG Große Elbstrasse 61 22767 Hamburg Deutschland Internet: www.avesone.com ISIN: DE000A168114 WKN: A16811

