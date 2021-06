Mladá Boleslav (ots) - > Elektrofahrzeuge wie der SKODA ENYAQ iV sind ebenso

sicher wie Modelle mit konventionellem Antrieb



> Keinerlei Risiken für Fahrer und Passagiere durch elektrische Komponenten



> Gezielte Weiterbildung von Rettungs- und Bergungskräften steigert Know-how und

Sicherheit im Umgang mit havarierten Elektrofahrzeugen





Rein elektrische Fahrzeuge wie der neue SKODA ENYAQ iV stehen Automobilen mitkonventionellen Antrieben im Bereich Sicherheit in nichts nach. Zu diesemErgebnis kommen Studien und Tests von Unfallforschern und Versicherungen. Dankzahlreicher Schutzmaßnahmen geht von den elektrischen Komponenten der Fahrzeugeselbst bei Nässe nicht das Risiko eines Stromschlags aus - weder im Stand oderwährend der Fahrt, noch beim ,Tanken' an der Ladesäule oder bei einem Unfall.Auch die Brandgefahr ist bei Elektroautos nicht höher als bei Modellen mitklassischen Verbrennungsmotoren, zumal kein leicht entzündlicher Kraftstoff anBord ist. Weiterhin werden Service- und Rettungskräfte im Umgang mit modernenStromern gezielt geschult.Fahrer von Elektrofahrzeugen wie dem neuen SKODA ENYAQ iV müssen sich keineGedanken um Sicherheitsrisiken oder Stromschläge machen. Untersuchungen vonUnfallforschern und Versicherungen zeigen, dass die Sicherheit vonElektrofahrzeugen der von Automobilen mit konventionellem Verbrennungsmotor innichts nachsteht.Elektrofahrzeuge so sicher wie Diesel und BenzinerAnders als bisweilen angenommen, geht vom Hochvoltsystem eines Elektrofahrzeugskeinerlei Gefahr eines Stromschlags aus, weder während der Fahrt noch beimLaden. Dafür sorgt eine ausgefeilte Sicherheitstechnik mit Schutzschaltern undumfangreicher Sensorik. Sämtliche elektrischen Komponenten sind so abgesichert,dass auch in der Waschstraße, beim Laden im Regen oder bei Hochwasser nicht dieGefahr eines Stromschlags besteht. So startet etwa ein Ladevorgang erst, nachdemdie automatische Systemprüfung eine sichere Verbindung zwischen Fahrzeug undLadesäule erkannt hat. Bei einem Defekt wird der Stromfluss zur Batterie sofortunterbrochen. Darüber hinaus belegen zahlreiche Untersuchungen, dass dieBrandgefahr bei einem Elektrofahrzeug ebenso gering ist wie bei Fahrzeugen mitVerbrennungsmotoren. Konzeptbedingt ist bei einem Elektrofahrzeug außerdem keinentzündlicher Kraftstoff an Bord. Die Selbstentzündung einer intaktenLithium-Ionen-Batterie oder die Explosion eines brennenden Elektrofahrzeugshalten Experten aus technischer Sicht für nahezu ausgeschlossen.Antriebsbatterie crashsicher verbautDie Antriebsbatterie im SKODA ENYAQ iV ist crashsicher im Unterboden verbaut unddort wirksam vor Deformation geschützt. Crashtests belegen, dass moderneElektrofahrzeuge bei einem Unfall genauso gut abschneiden wie Automobile mitVerbrennungsmotor. So hat beispielsweise der ENYAQ iV im Euro NCAP-Referenztestfür Crashsicherheit ebenso die Höchstwertung von fünf Sternen(http://www.skoda-media.de/press/detail/3664/) erzielt - genau wie zahlreicheweitere SKODA Modelle. Vom Hochvoltsystem an Bord geht bei einem Unfall keinerhöhtes Risiko aus: Die elektrischen Komponenten werden beim Aufprall innerhalbvon Millisekunden automatisch von der Batterie getrennt, sodass keine Spannungmehr anliegt. Fahrer, Passagiere, Unfallbeteiligte und Rettungskräfte bleiben sovon Stromschlägen verschont. Im Crashtest blieb das im Fahrzeugboden gutgeschützte Akkupaket trotz deformierter Karosserie unbeschädigt.SKODA AUTO unterstützt Weiterbildung von RettungskräftenSollte es trotz aller getroffenen Sicherheitsvorkehrungen dennoch einmal zueinem Brand kommen, würde das Löschen eines Elektrofahrzeugs anders ablaufen alsbei einem Automobil mit Verbrennungsmotor. Feuerwehrleute werden daher speziellgeschult und weitergebildet, um ihr Know-how für den Einsatz vor Ort zuerweitern. SKODA AUTO unterstützt diese Schulungen und stellt den Einsatzkräftenspezifische Informationen und Rettungsdatenblätter zur Verfügung, um im Umgangmit havarierten Elektrofahrzeugen für die höchstmögliche Effektivität undSicherheit zu sorgen. So kann die Feuerwehr etwa den Zustand desHochvoltspeichers mittels Wärmebildkamera prüfen und diesen gegebenenfallskühlen, um einen Brand der Antriebsbatterie zu verhindern. Da es teilweiseverspätet oder erneut zu einem Batteriebrand kommen kann, werdenElektrofahrzeuge nach einem Unfall aus Sicherheitsgründen an einem separaten Ortoder in einem Wasserbecken abgestellt, bis die Gefahr einer Selbst- oderWiederentflammung eines beschädigten Akkus ausgeschlossen werden kann.